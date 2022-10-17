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17 Ekim 2022 Pazartesi 11:28:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 11:28:00

Emtia piyasası satış baskısından kurtulamıyor

Kaynak: AA

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Geçen hafta kahve yüzde 9,5, gümüş ve paladyum yüzde 9,3, altın yüzde 3, buğday yüzde 2,2, platin yüzde 1,8, pamuk yüzde 1,4, kakao yüzde 1 ve pirinç yüzde 0,5 değer kaybetti.

Emtia piyasasında bir önceki hafta görülen yükselişler geçen hafta yerini düşüşlere bıraktı.

Emtia piyasasında haftalık bazda ara ara pozitif bir seyir izlense de uzun zamandır etkili olan satış baskısı geçen hafta da devam etti.

Jeopolitik risklerdeki artış, Çin'de Kovid-19 salgını kapsamında devam eden "sıfır vaka" uygulaması ve enerji krizi nedeniyle yaşanan enflasyonist endişeler gündemin odağındaki yerini koruyor. Merkez bankalarının uyguladığı para politikalarının resesyona yol açacağı uyarıları da giderek yaygınlaşıyor. Söz konusu gelişmelerle emtia piyasasında negatif bir seyir izlenirken, dolara olan talep de gücünü koruyor.

Perşembe günü yayımlanan ABD enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılın kalan iki toplantısında faiz oranlarını yeniden önemli ölçüde artıracağı ve büyümeyi yavaşlatacağı beklentilerini destekledi.

Banka'nın kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 98'e yükselirken, 100 baz puanlık artırım beklentileri de fiyatlamalara girdi. Öte yandan, daha önce 50 baz puanlık artırım beklenen Fed'in aralık toplantısına ilişkin fiyatlamalar da 75 baz puan üzerinde yoğunlaştı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Analistler, enflasyonist baskıların ekonomileri yavaşlatacağı ve talebi azaltacağına yönelik endişelerin emtia piyasasında etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

Geçen hafta altın yüzde 3, gümüş yüzde 9,3, platin yüzde 1,8 ve paladyum yüzde 9,3 azalış kaydetti.

Altın, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyonunun daha agresif faiz artışlarına işaret etmesinin ardından haftayı kayıpla tamamladı.

Metallerde genel olarak aşağı yönlü bir seyir hakim oldu

Metallere de genel olarak aşağı yönlü bir seyir hakim oldu

Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 0,9 ve kurşun yüzde 1,4 değer kazanırken, nikel yüzde 4,2, çinko yüzde 1,6 ve alüminyum yüzde 0,6 değer kaybetti.

Beyaz Saray'ın Rus alüminyumuna yaptırım uygulayacağına dair haberlere karşın yüksek enerji fiyatlarından dolayı talebin azalmasıyla alüminyum fiyatları geriledi.

Geçen hafta enerji emtialarında da düşüşler görüldü. Brent petrol yüzde 7,2 ve New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 4,4 geriledi.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki ekonomik aktivitenin yavaşladığına dair haber akışı etkili oldu. Çin ekonomisindeki yavaşlama, çok sayıda merkez bankasının yüksek enflasyonla mücadele için faiz oranlarını artırmasıyla tetiklenen küresel durgunluk ve talep düşüşü endişelerini kuvvetlendiriyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda, küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü aşağı yönlü revize ederken, dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü de talep endişelerini destekledi ve fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), artan talep endişeleri ve arz yönlü belirsizliklere işaret ederek, bu yıl ve 2023'e ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. EIA'nın "Ekim 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 102,09 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam, eylül ayı raporunda 104,21 dolardı.

Tarım emtialarında dalgalı bir seyir izlendi

Geçen hafta tarım emtialarında dalgalı bir seyir izlendi.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 2,2 ve pirinç yüzde 0,5 azalırken, mısır yüzde 1,1 ve soya fasulyesi yüzde 1,2 arttı.

Şeker yüzde 0,8 değer kazanırken, kahve yüzde 9,5, pamuk yüzde 1,4 ve kakao yüzde 1 değer kaybetti.

Ekili alanların azalmasıyla üretime yönelik endişeler soya fasulyesi fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ABD'de enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin emtialar genelinde satışlara yol açtığını belirterek, emtialarda üretimdeki düşüşe rağmen yüksek enflasyon nedeniyle merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği endişelerinin olduğunu söyledi.

Kahvenin geçen haftayı değer kaybıyla tamamladığını aktaran Ergezen, Brezilya'da artan yağışlar ile beraber kahve üretimine yönelik beklentilerin yükseldiğini, bunun da kahvede satış baskısının artmasına yol açtığını kaydetti.

Şekerdeki yükselişe değinen Ergzen, ''Brezilya'da şeker üretimi, önceki yıla göre yüzde 12 düşüş gösterdi. Bu nedenle arz endişelerinde artış var.'' dedi.

Etiketler : Emtia piyasası Brezilya Ergzen
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