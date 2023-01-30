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30 Ocak 2023 Pazartesi 12:10:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 12:10:00

Emtia piyasası ibreyi yukarı çevirdi

Kaynak: AA

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Geçen hafta buğday yüzde 1,2, mısır yüzde 1,1, soya fasulyesi yüzde 0,4, pirinç yüzde 1,1, pamuk yüzde 0,4, kahve yüzde 9,8, şeker yüzde 6,6, kakao yüzde 2,3 artış kaydetti.

Emtia piyasasında geçen hafta pozitif bir seyir izlendi.

Bir önceki hafta fiyatlamalarda görülen zorlukları geride bırakan emtia piyasasında geçen hafta yukarı yönlü bit seyir hakim oldu.

ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri, üretime yönelik kesintiler, emtia piyasasındaki ürünlerin ihracatındaki artış ve dolara olan talebin azalması emtia piyasasını destekleyen ana unsurlar arasında yer aldı.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişesini yumuşatmasıyla emtia fiyatlarında yükselişler gözlemlendi.

Çin'de petrol, doğal gaz, kömür çıktıları ve elektrik üretiminin 2022'de önceki yıla göre artış göstermesi de talebi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Analistler, bu hafta merkez bankası kararları ve yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceğini söyledi

Fed ve ECB'nin politika metinlerindeki yönlendirmelerle birlikte merkez bankası başkanlarının toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine dikkati çeken analistler, mart ayındaki toplantıya ilişkin ipuçlarının yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Analistler, Fed'in martta faiz artışlarına ara verilip verilmeyeceğine yönelik soru işaretlerinin bulunduğunu kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin yanı sıra cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de piyasa beklentilerini etkilemesinin olası olduğunu ifade etti.

ECB tarafında, faiz artışlarına mart ayında da devam edileceğinin öngörüldüğünü aktaran analistler, buna karşın bankanın nerede faiz artışlarına son verebileceğine yönelik olası sinyallerin önem arz ettiğini söyledi.

Geçen hafta altın yüzde 0,1 değer kazandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

Altın haricinde diğer değerli metallerde ise düşüşler görüldü. Haftayı gümüş yüzde 1,6, paladyum yüzde 6,4, platin yüzde 2,9 kayıpla tamamladı.

Baz metallerde ise yükselişler görüldü. Metallerde üretim azalışına dair haberlerle fiyatlar yükseldi. Bakır yüzde 0,7, kurşun yüzde 1,7, alüminyum yüzde 1,2, nikel yüzde 2,5, çinko yüzde 14,9 artış kaydetti.

Şili'de devlete ait bakır madenciliği şirketi Codelco'nun 2022 yılı bakır üretimi yıllık bazda azaldı. Rus Nornickel şirketi üretimde kesintiye gitmeyi planlıyor.

ENERJİ EMTİALARINDA DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Enerji emtialarında ise geçen hafta düşüşler hakim oldu. Haftayı Brent petrol yüzde 1,9, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğalgaz da yüzde 10,1 azalış kaydetti. Doğalgaz Mayıs 2021'den bu yana ilk defa 2 doların altını gördü. Brent petroldeki düşüşte, ABD'de ham petrol talebinde düşüş olduğu yönündeki algı etkili oldu.

Çinde tedbirlerin kaldırılmasının ardından geçen sürede nüfusun yüzde 80'inden fazlasının enfekte olduğu tahmin edilirken, uzmanlar bu durumun piyasalarda Çin'deki ekonomik ve talep toparlanmasının zamanlaması konusunda belirsizliğe yol açtığını kaydetti.

Ayrıca, uzmanlar, Avrupa Birliği'nin Rus petrol ürünlerine yönelik 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek ambargosunun üretim ve fiyatları nasıl etkileyeceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle piyasa oyuncularının temkinli hareket ettiğini ifade ediyor.

TARIM EMTİALARINDA YUKARI YÖNLÜ BİR SEYİR İZLENDİ

Tarım emtialarında geçen hafta pozitif bir seyir izlendi. Dolar endeksindeki gerileme, ABD'nin ihracatındaki artış, üretim tahminlerindeki düşüş tarım emtialarını destekledi.

Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday yüzde 1,2, mısır yüzde 1,1, soya fasulyesi yüzde 0,4, pirinç yüzde 1,1 değer kazandı. Geçen hafta Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 0,4, kahve yüzde 9,8, şeker yüzde 6,6, kakao yüzde 2,3 artış kaydetti.

Etiketler : emtia tarım enerji
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