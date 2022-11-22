Geleceğin mühendisleri, Türkiye'nin ilk hibrit enerji santralini ziyaret etti

Türkiye'nin öncü sanayi şirketlerinden Cengiz Holding'in Özaltın Holding ile ortak iştiraki Kalehan Enerji'nin Bingöl'de bulunan Aşağı Kaleköy Birleşik Yenilenebilir (Hibrit) Elektrik Üretim Tesisi, Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile Elazığ'daki Beyhan-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara temsilcileri ve Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından ziyaret edildi. 18-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin tüm süreçlerinin anlatıldığı programa, Ankara Bilim Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve TED Üniversitesi'nden 47 öğrenci katıldı.



ELEKTRİK ÜRETİMİNİN AŞAMALARINI YERİNDE GÖRDÜLER

EMO Ankara organizasyonunda düzenlenen gezinin ilk gününde Beyhan-1 Barajı ve HES İşletmesi'ni ziyaret eden öğrenciler, yetkililerden detaylı bilgi alarak elektrik üretimini yerinde inceleme fırsatı buldu. Türkiye'nin en büyük kurulu güce sahip dokuzuncu, özel sektör tarafından işletilen barajlar içerisinde ise Türkiye'nin en büyük kurulu güce sahip ikinci HES projesi unvanına sahip Beyhan-1 Barajı ve HES'i gezen öğrenciler, 591 MW kurulu güce sahip tesisi yakından tanıdı.

Gezinin ikinci gününde Bingöl'de yer alan Aşağı Kaleköy ve Yukarı Kaleköy Barajları ve HES işletmelerini ziyaret eden öğrenciler, Aşağı Kaleköy Birleşik Yenilenebilir (Hibrit) Elektrik Üretim Tesisi'nde aynı merkezden hem güneş hem de sudan enerji üretimi hakkında bilgi aldı. Murat Nehri üzerinde yer alan ve 580 MW kurulu gücü bulunan hibrit santral, Türkiye'nin ilk asfalt çekirdekli barajı olma özelliğinin yanı sıra Türkiye'de özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük kurulu güce sahip altıncı HES projesi durumunda. HES ve GES'ten oluşan, Türkiye'nin ilk hibrit enerji santrali olan Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne eklenen ve 200 bin panelden oluşan güneş enerjisi santraliyle 450 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak elektriği üretiyor.

Öğrenciler, Uluslararası Büyük Barajlar Komitesi (ICOLD) tarafından "En İyi (Örnek) Proje" ödülü alan Yukarı Kaleköy Barajı ve HES'i de yerinde inceleme şansı da yakaladı. Türkiye'nin en büyük kurulu güce sahip sekizinci, özel sektör tarafından gerçekleştirilenler içinde ise en büyük kurulu güce sahip HES projesi olan Yukarı Kaleköy Barajı'nı da gezen öğrenciler, 634 MW kurulu gücü bulunan tesisin yöneticileri tarafından gerçekleştirilen sunumları ilgiyle izledi.