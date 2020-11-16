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16 Kasım 2020 Pazartesi 13:35:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 13:35:00

Emlak Katılım'dan bir ilk: Tapu alım satım işlemlerinin güvenle gerçekleşmesi için “Güvenilir Hesap” uygulamasını hizmete sundu

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Müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan Emlak Katılım, gayrimenkul devir işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için Tapu Güvenilir Hesap uygulamasını hayata geçirerek bir ilke imza attı. Emlak Katılım, web tabanlı bir çözüm olan Tapu Güvenilir Hesap uygulamasıyla, devir işlemi tamamlanana kadar müşterilerinin birikimini güvence altına alıyor.

Köklü geçmişinden aldığı güçle katılım finans sektörünün en genç üyesi olarak faaliyetlerini sürdüren Emlak Katılım, müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt veren ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Emlak Katılım, bir ilke imza atarak hizmete sunduğu Tapu Güvenilir Hesap uygulaması ile gayrimenkul alım satım işlemlerini güvence altına almayı hedefliyor.

Mülkiyet hakkı ve alım-satım bedelinin taraflar arasında el değiştirmesi sırasında, gayrimenkul ile satış bedelinin güvenli ve risksiz şekilde el değiştirmesi önem taşıyor. Emlak Katılım, müşterilerinin bu işlemi güvenle yapabilmesi adına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayarak Tapu Güvenilir Hesap uygulamasını başlattı. Banka bu uygulama ile Türkiye’de ve yurt dışında ikamet eden müşterilerinin taşınmaz alım-satım işlemlerinde güvenli bir şekilde ödemelerini tamamlamalarına ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmelerine imkan sağlıyor.

Tapu harcı ve diğer ödemeler aynı anda yapılabilecek

Satış işleminin güvenle yapılmasını sağlayan uygulama kapsamında alıcı ve satıcı taraflar için Emlak Katılım bünyesinde hesaplar açılıyor. Bu hesaplar aracılığıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden sistem üzerinden alınan veri akışı doğrultusunda taraflar tapu harcı ve diğer ödemelerini gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda tapu devri ve taşınmaz bedeli transferi aynı anda yapılabiliyor.

Taraflar tapu müdürlüklerine taşınmazın tapu devri için başvuruyor. Müdürlük sistem üzerinden tapu harcı ve tapu kadastro döner sermaye ücretinin tahsil edildiğini, bedelin blokeye alındığını kontrol ediyor ve tapu devrini gerçekleştiriyor. Mülkiyet el değiştirdiğinde sistem üzerinden sağlanan veri akışıyla banka nezdinde satış bedeli alıcının hesabından satıcının hesabına aktarılıyor. Transferin tamamlanmasının ardından taraflara kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor.

Tapu Güvenilir Hesap, gayrimenkul alım-satım işlemlerinin güvenle gerçekleştirilmesi için Emlak Katılım tarafından alıcı ve satıcıya sunulan bir güvence ve kolaylıktır. 

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