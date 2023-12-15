Emlak Katılım, ilk 2022 GRI Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

Sürdürülebilir kalkınmayı temel değerleri arasında gören Emlak Katılım, ekonomik performans verilerinden, adil ve şeffaf insan kaynakları yönetimine uzanan geniş bir veri paylaşımının yer aldığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Raporda, "Emlak Katılım olarak, sürdürülebilir kalkınmayı yaptığımız her işin temelinde görmekteyiz ve faaliyetlerimize bu şekilde yön vermekteyiz; ekonomik büyüme, toplumsal sorumluluk ve çevrenin korunması arasında denge kurmaya, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya bırakmak için çalışmaktayız" denildi.

Sürdürülebilirlik misyonunda kendine ait ürünler ve çözümlerin yanı sıra paydaşlarına da rehberlik etme sorumluluğunu üstlenen Emlak Katılım, raporda 2023 yılı stratejik planının "Verimli ve Yaygın Hizmet, Dijitalleşme ve Operasyonel Mükemmeliyet, Yenilikçi ve Sorumlu Finans, Güçlü İletişim ana temaları" çerçevesinde uygulandığını açıkladı.

Yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, tarımda enerji ve su verimliliği alanlarındaki yatırımlar başta olmak üzere, yeşil ve sosyal projelerin finansmanına öncelik veren Emlak Katılım, gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor.

SEKTÖRDEKİ LİDER KONUMUNU SÜRDÜRÜYOR



Katılım esaslı ve sürdürülebilir sermaye piyasalarının ülkemizde gelişmesi ve derinleşmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Emlak Katılım, Türkiye'nin ilk Yeşil Sukuk ihracını gerçekleştiren katılım finans kuruluşu olmuştu. Ülkenin sürdürülebilir kalkınması için sektöre yenilikçi finansal çözümler sunmayı sürdüren banka, yeşil sukuk ihraçları ve katılım finans prensiplerine uygun olarak aracılığını üstlendiği sukuk işlemleri ile sektördeki lider konumunu sürdürüyor ve sektörün gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.