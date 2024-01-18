18 Ocak 2024 Perşembe 17:31:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 17:31:00
Emekliye yüzde 5 ek zam teklifi Komisyon'da kabul edildi
Kaynak: AA
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En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.