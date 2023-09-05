Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur zammı için iki aylık rakamlar kesinleşti. Memur ve memur emeklileri Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı alacak. 2 aylık oranlara göre enflasyon farkı ve maaş zamları kesinleşirken asıl rakam refah payı ile birlikte Ocak ayında belli olacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 4 VERİ KALDI

Milyonlarca emekli ve memurun Ocak ayında alacağı zam oranlarını belirleyecek enflasyon verileri açıklanıyor. Temmuz ayından sonra Ağustos enflasyonu da belli oldu. Böylece emeklilerin ve memurların zamlarını oluşturan 6 aylık enflasyon için 4 veri kaldı.

Ağustos enflasyonu ile birlikte 2 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9,49 olarak duyurmuştu. Ağustos ayı enflasyonu da yüzde 9,09 olarak açıklandı. Buna göre 2 aylık enflasyon yüzde 19,44 olarak hesaplandı..

ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

2 aylık yüzde 19,44 oranındaki enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam olarak kesinleşti. Bunun üzerine 4 aylık enflasyon rakamı daha eklenecek. Ancak şu anda tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 19,44'lük 2 aylık artış oluşmuş oldu.

FARK ÖDENECEK

2 aylık 19.44 oranındaki enflasyon memurlar ve memur emeklileri için de fark eklenmesini kesinleştirdi. Buna göre memurlar ve memur emeklilerinin iki aylık enflasyon farkı yüzde 12,73 olarak hesaplandı. Yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin iki aylık artışı yüzde 29,63 oranına ulaştı. Bu orana 4 aylık enflasyon daha eklenecek.

TAHMİNİ HESAPLAR VAR

2 aylık zam yüzde 19.44 olarak kesinleşirken emeklilerin Ocak ayında alacakları enflasyon artışı ile ilgili tahmini hesaplamalar da yapılıyor. Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklamıştı. Ancak buradaki tahmin aralığı yüzde 54-62 olarak açıklanmıştı.

2023 yılı enflasyonu yüzde 58 olarak gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 31,92 olarak gerçekleşecek. Bu da SSK ve Bağı-Kur emeklileri için enflasyon artışı anlamı taşıyacak. Eğer 2023 yılı enflasyonu yüzde 62'yi bulursa, bu durumda da 6 aylık enflasyon yüzde 35,25 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 40'ları bulacak.

REFAH PAYI EKLENEBİLİR

Enflasyona bağlı artış oranları bu şekilde hesaplanırken bunların üzerine bir refah payı eklenmesi de söz konusu olacak. daha önceki dönemlerde olduğu gibi enflasyon oranlarının belirlenmesinin ardından alınacak bir karar ile ek bir yasal düzenleme yapılabilecek. Böylece enflasyona bağlı oranlar artırılacak.

İKİ AYLIK ZAM CEPTE

2 aylık enflasyon: Yüzde 19,44

2 aylık enflasyon farkı: Yüzde 12,73

SSK-Bağ-Kur emeklisi (2 aylık): Yüzde 19,44

Memur ve memur emeklisi (2 aylık) : Yüzde 29,63

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Yüzde 58 enflasyon: Yüzde 31,92

Yüzde 62 enflasyon: Yüzde 35,25

EMEKLİLERLE İLGİLİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Eylül enflasyon 3 Ekim'de açıklanacak

3 AYLIK ZAM BELLİ OLACAK

Ekim'de ara zam gündeme gelecek

Üçüncü ikramiye çalışması netleşecek

Ocak ayında yeni maaşlar ödenecek