Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarihi açıkladı. Buna göre; SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek.SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Tüm emeklilerimizin ve ailelerinin şimdiden bayramını tebrik ediyorum."