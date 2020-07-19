Emekliye 3 ödeme birden! Maaşlar ne zaman yatacak?

Emekli vatandaşlar bu ay 6 aylık enflasyon farkı nedeniyle oluşan zamlı maaşlarını alacak. Zam oranları netleştikten sonra bu ay maaşlar hesaplara yatacak. Ödemelerin yapılacağı tarihler de belli oldu. İşte emekli memur ödemeleri hakkındaki son gelişmeler ve detaylar...

Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin yüzde 4'lük Temmuz zammı yüzde 1.75 enflasyon farkıyla yüzde 5.75'e çıktı.

Takvim'in haberine göre, ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 814 lira 37 kuruşa çıktı. Yani en düşük maaşta 153 liralık artış oluştu.

BAKANLIK AÇIKLADI

Memur emeklileri, maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında oluyor. 3 Temmuz'daki enflasyon verileri beklendiğinden, maaşlar bu ayın başında artış yansıtılmadan yatırıldı.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler, oluşan zam farkını ise 28-29 Temmuz tarihlerinde alacak.

ÜÇ ÖDEME BİRDEN

Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerin Ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk geldiği için Temmuz aylık farkı, Ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri birlikte ödenecek.

Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek.

Milyonlarca emekli Temmuz ayında hem zamlı maaş hem de biner liralık ikramiyelerini aynı anda alacak.