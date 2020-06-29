Emekliye 1.118 TL bayram ikramiyesi
Cuma günü Temmuz zammını öğrenecek olan emekliler, bayram ikramiyesini de heyecanla bekliyor. İkramiye, en geç 27-30 Temmuz'da hesaplara yatırılacak, talepler hayata geçerse 1.118 lira ödenecek.
Emeklilerin kazanç ayı Temmuz'a sayılı gün kaldı. Cuma günü zam oranını öğrenecek olan emekliler, ay içinde hem yeni maaşını hem de Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.
Emekliler bir yandan Temmuz zammını merak ederken, bir yandan da gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Hem ikramiyenin ödenme tarihi hem de tutarında artış olup olmayacağı merakla bekleniyor.
ENFLASYON AYARI
Kurban Bayramı, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Emekliler, ödeme erkene çekilmezse 27-30 Temmuz tarihleri arasında 1.000'er TL'lik ikramiyeyi hesabında görecek. Ancak emekliler, ikramiyede artış beklentisi de taşıyor.
Özellikle her yıl ikramiyenin bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında artırılması talepleri gündeme geliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar, 2019 enflasyon oranı olan yüzde 11.84 artırılarak bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Dul ve yetimlerin ödemesi de bu oranda artacak.
İKRAMİYE EN GEÇ 27-30 TEMMUZ'DA
SGK'dan aylık alan yaklaşık 13 milyon kişiye bayram ikramiyesi ödenecek. Tarih erkene çekilmezse, 27-30 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.
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