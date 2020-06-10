  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Everton'da futbolcu maaşları ertelenecek
İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı
Gürcistan'da FETÖ ile bağlantılı bir okulun daha lisansı iptal edildi
TCDD Taşımacılık AŞ sözleşmeli personel alacak
Faizler düştü! Vatandaş akın etti: Konut satışları patladı
Sivas'taki FETÖ soruşturmasında 3 zanlı gözaltına alındı
İran'da bir düğüne katılan 40 kişiye Kovid-19 bulaştı
ABD'den korkutan açıklama: Daha bitmedi
Küresel gaz piyasası tarihin en büyük şokunu yaşayacak
Tamamlayıcı emeklilik ve İşçi alana destek geliyor
Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
Kayyum atanan şehirlere yeni vali atandı
İstanbul için özel formül! Bilim Kurulu'nda gündeme geldi....
Başkan Erdoğan'ın resti Yunan medyasında! Korkuları manşetlere yansıdı
Meteoroloji'den o bölgelere sağanak uyarısı!
Öldüren hareket yasaklandı!
Abdullah Ağar ajanı ifşa etti! Dünyayı ayağa kaldıran olayda bir numaralı isim
Irkçılık karşıtı gösteriler işe yaradı! ABD tarihinde ilk siyahi kuvvet komutanı atandı
BAE'ye ait uçak, işgâlci İsrail'e 2. kez doğrudan indi
İki komşu arasında kriz!
Resmi Gazete'de yayımlandı! 41 ilin valisi değişti
İletişim Başkanlığından İdlib açıklaması
'İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ilk gününde Ajda Pekkan müzikseverlerle buluştu
10 Haziran 2020 Çarşamba 09:25:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 09:29:00

Emeklinin maaşı TES ile artacak! Çalışma hayatına büyük reform geliyor

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘İstihdam Kalkanı Paketi'nin detaylarını paylaştı. ‘Tamamlayıcı Emeklilik' sisteminin 2022'de devreye alınacağını açıklayan Erdoğan ilave istihdama da teşvik verileceğini söyledi.

Normalleşme süreciyle birlikte ‘İstikrar Kalkanı Paketi’nin yerini alacak olan ‘İstihdam Kalkanı Paketi’nin ayrıntıları belli oldu. Çalışma hayatında reform niteliğinde değişiklikler içeren paketin ilk ip uçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Ayrıntılarının Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacağını duyuran Erdoğan “İstihdam Kalkanı Paketi’ni dönem projesi olarak görmüyor, istihdamı destekleyecek kalıcı atılımın ateşleyicisine dönüştürmek istiyoruz” dedi.

2022’DE DEVREDE

Erdoğan tamamlayıcı emeklilik sigortası için çalışma başlattıklarını da belirterek şunları söyledi: “2022’de devreye sokacağız. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye’nin İstihdam Kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz.” Erdoğan, esnafa, küçük işletmelere, yatırımcılara üretim ve istihdam için uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sağlayacakları bir sistem kuracaklarını ifade etti

ESNEK ÇALIŞMA YOLDA

Erdoğan’ın açıkladığı paketinin bazı başlıkları şöyle: İşçiyi kısa çalışmaya veya ücretsiz izne çıkaran işverenlere normalleşme desteği verilecek. İlave istihdama teşvik sağlanacak. Gençlerin yararlanabilmesi için kısmi ya da esnek çalışmada değişiklikler yapılacak. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamına destek verilecek.

İŞÇİ ÇIKARMAK 3 AY DAHA YASAK

Yakında açıklanması beklenen ‘İstihdam Kalkanı Paketi’nde şu önlemlerin yer alması bekleniyor: 17 Temmuz’da bitecek olan işçi çıkarma yasağı 3 ay uzayacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek. Kayıtdışı çalışanların kayıt altına alınması şartıyla özel teşvikler geliştirilecek. Kayıtdışı çalışanlar kadroya alınırsa 1752 TL destek verilecek.Yeni alınan her işçi için ekime kadar 1732 TL destek sağlanacak. 25 yaş altı ile 50 yaş üstü 3 yıla varan sözleşme yapabilecek. Kısa çalışma ödeneği model değişikliğiyle devam edecek.

EMEKLİNİN MAAŞI TES’LE ARTACAK

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. TES, emekli aylığını artırıcı ve yaşlılık döneminde gelirin korunmasını amaçlıyor. Yapılacak çalışmayla 2017’de başlayan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES), TES haline getirilmesi de planlanıyor. Çalışanların tamamı zorunlu olarak TES’e dahil edilecek. Hem çalışanın maaşından kesinti olacak ancak hem işveren hem de devlet katkı sağlayacak. Ayrıca İşsizlik Fonu’ndan katkı yapılması da masadaki seçeneklerden biri. Her çalışanın bir TES hesabı olacak ve tüm kesintiler bu hesapta birikecek. İstediği zaman TES’ten çıkamayacak. Çalışan, emekliliği geldiğinde sistemden çıkabilecek. Ancak kademeli çıkış hakkı da tanınabilir. Sisteme emekliliği yaklaşanların dahil edilmesi ise planlanmıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER