Emeklilikte yaşı bekleyen işsize sağlık sigortası

Prim süresi dolmuş ancak emeklilik yaşına ulaşamamış olanlar için yeni bir düzenleme geliyor. Emeklilikte yaşa bekleyenlerin geçmişe dönük prim borçları ve her ay için ödenen 107 TL tutarındaki genel sağlık sigortası aylık primlerini devletin karşılamasına ilişkin yasal bir düzenleme yapılacak. Düzenlemenin bu yıl TBMM Başkanlığı'na sunulması hedefleniyor.

NEFES ALDIRACAK

Emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamladığı halde yaş şartı arttığı için emekli olamayanların sosyal haklarını yeniden düzenlemek amacıyla kolları sıvayan hükümet, yeni yasa hazırlığına başladı. Yapılacak düzenlemeye göre, emeklilikte yaşa takılanların geçmişe dönük prim borçları ve her ay için ödenen 107 TL tutarındaki genel sağlık sigortası aylık primlerini devletin karşılaması için yasal düzenleme yapılacak. Bu yasama döneminde düzenleme ile ilgili çalışmaların sürdürüleceği ve teklifin bu yıl içinde TBMM Başkanlığı'na sunulmasının beklendiği belirtildi.

AKŞAM'a konuşan AK Parti kaynakları, düzenlemeyle, sadece sağlık sigorta prim ödemelerinin yanı sıra, istihdamları konusunda da bir kolaylık sağlanabileceğini belirtti. Devlete maliyeti bakımından emeklilikte yaşa takılanların bu süreçte emekli edilmelerinin pek mümkün görünmediği belirtilerek, en azından onlara nefes almalarına dönük sigorta primlerine ilişkin kolaylık sağlanacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT hakkında yaptığı bir konuşmada, "SGK hesaplarına göre emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor. Bunun yıllık maliyeti 26 milyar lira" demişti.