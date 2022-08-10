Emeklilikte yaşa takılanlar için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarına devam ediyor. EYT Dernekleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti ve MHP Grup Başkanvekillerini ziyaret ederek, taleplerini ilettiler.

STK'ların ilk adresi AK Parti Grup Başkanvekili Muharrem Emin Akbaşoğlu oldu. Akbaşoğlu, 22 kişilik heyetle görüşerek taleplerini not aldı. MHP'de ise Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüşüldü.

EYT'LİLER NE TALEP ETTİ?

Meclis'teki EYT heyetinde bu kez staj mağdurları derneği temsilcileri yer aldı. Yapılan stajların da emeklilikte hesap edilmesi talep edildi. Talepler arasında ayrıca kadınların doğum izin süresini ve askerlik borçlanmasının da EYT hesaplanmalarında yer alması vardı. Ayrıca BAĞ-KUR tescillerinin borçlanma olarak primden sayılmasının da kanun teklifinde yer alması rapor halinde grup başkanvekillerine verildi.

Görüşmenin notları grup başkanvekilleri tarafından Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e iletilecek. Ardından Çalışma Komisyonu talepleri değerlendirecek. Son şekli verilecek düzenlemenin kapsayıcılığının korunması sağlanacak.