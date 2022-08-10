Emeklilikte yaşa takılanlar için geri sayım! Talepler masaya yatırıldı
Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi hız kesmeden devam ediyor. EYT Dernekleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti ve MHP Grup Başkanvekillerini ziyaret ederek taleplerini ilettiler.
Emeklilikte yaşa takılanlar için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarına devam ediyor. EYT Dernekleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti ve MHP Grup Başkanvekillerini ziyaret ederek, taleplerini ilettiler.
STK'ların ilk adresi AK Parti Grup Başkanvekili Muharrem Emin Akbaşoğlu oldu. Akbaşoğlu, 22 kişilik heyetle görüşerek taleplerini not aldı. MHP'de ise Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüşüldü.
EYT'LİLER NE TALEP ETTİ?
Meclis'teki EYT heyetinde bu kez staj mağdurları derneği temsilcileri yer aldı. Yapılan stajların da emeklilikte hesap edilmesi talep edildi. Talepler arasında ayrıca kadınların doğum izin süresini ve askerlik borçlanmasının da EYT hesaplanmalarında yer alması vardı. Ayrıca BAĞ-KUR tescillerinin borçlanma olarak primden sayılmasının da kanun teklifinde yer alması rapor halinde grup başkanvekillerine verildi.
Görüşmenin notları grup başkanvekilleri tarafından Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e iletilecek. Ardından Çalışma Komisyonu talepleri değerlendirecek. Son şekli verilecek düzenlemenin kapsayıcılığının korunması sağlanacak.
- EPDK, lisanssız elektrikte 'tüketim kadar üretim' hedefine yönelik düzenlemeye gidecek
- Bakan Nebati: Doğalgazda sübvansiyon oranı evsel kullanımda yüzde 80'i aşmış durumda
- Emeklilikte yaşa takılanlar için geri sayım!
- Otomobil satışına 6 ay 6.000 km sınırı!
- Kira fiyatlarıyla ilgili beklenen haber!
- Fiyat İstikrarı Komitesi'nden enflasyon mesajı