Emeklilik için karlı çıkaracak formül! Bu yöntem maaşları artıracak

Son haberlere göre, enflasyonun yanı sıra hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri de gündemde. Emeklilikle ilgili bir detay ise can alıcı. İşte karlı çıkaracak o gelişme...

EK GÖSTERGE ZAMMI

Memur ve emeklileri enflasyon, toplu sözleşme farkıyla birlikte 3600 ek gösterge zammı alacak.

MAAŞLARDAKİ ARTIŞ NE KADAR OLACAK?

Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanların aylığındaki 1.391 liralık artış 2.500 lirayı geçecek.

EMEKLİLİK İÇİN KARLI ÇIKARACAK YÖNTEM

Sabah'ın haberine göre, ek gösterge artışı 15 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceği için zorunlu olmadıkça emeklilik dilekçesini bu tarihe kadar bekletmekte fayda bulunuyor.

ENFLASYON ETKİSİ

Milyonlarca çalışan, emeklinin gözü yeni yılda alacağı zamlara çevrilirken, enflasyon artışının yanında hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri gündemde.

EMEKLİ ZAMMI 6 AYLIK ENFLASYON ORANI KADAR OLACAK?

Temmuz ayında yüzde 42.35 açıklanan emekli zammı yılbaşında yeniden belirlenecek. SSK, Bağ-Kur emeklileri ocakta, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

İkinci 6 aylık dönemin ilk 3 ayında enflasyon yüzde 7.06 ile yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının üzerinde çıkması ile memur ve memur emeklisine şimdiden fark oluştu.

EK ZAM YOLDA

Geride kalan 3 ayda (ekim, kasım, aralık) enflasyon aylık yüzde 3 seviyesinde artarsa 1 Ocak 2023'te emeklilere yüzde 17 zam yapılacak. Ek düzenleme ile daha yukarı, yüzde 25-30 seviyelerine çıkarılabilecek.

HEM AYLIK HEM İKRAMİYE ARTIYOR

Bu dönemde emeklilik planı yapanların maaşlara yapılan dönemsel artışları dikkate alması gerekiyor. Emeklilik dilekçenin verildiği tarih hem aylığı hem de ikramiyeyi doğrudan etkiliyor.

Kamuda çalışıp emeklilik planı yapanların ek gösterge düzenlemesiyle ikramiye artışından yararlanabilmesi için 15 Ocak 2023'ten önce emeklilik dilekçesi vermesi gerekiyor.

Memur ve emeklileri enflasyon, toplu sözleşme farkıyla birlikte 3600 ek gösterge zammı alacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanların aylığındaki 1391 liralık artış 2500 lirayı geçecek.

Bu yıl için yapılan hesaplamaya göre ek göstergesi 2600'e çıkan 30 yıllık memur emekli aylığı 1234-1391 lira arasında, ikramiyesi de 44 bin ile 50 bin lira arasında artıyor.

KATSAYI ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR

Yasaya göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor. Emekli aylığı başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere bağlanıyor.

Kamu çalışanlarının aylığı memur maaş katsayısına paralel artarken, ocakta yapılacak artış dilekçe aralıkta verilse de aylığa yansıyor.

Ancak emekli ikramiyesi, dilekçenin verildiği tarihteki katsayı üzerinden hesaplanıyor.

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