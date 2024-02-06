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06 Şubat 2024 Salı 07:30:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 07:30:00

Emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek maaş zammı farkı ödemesine başlanıyor. Yaklaşık 13 buçuk milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine ödeme yapılacak. Ödemeler bugün ve yarın, hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak.

Emeklilerin ek zam ödeme takvimi belirlendi. Yaklaşık 13 buçuk milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ödemeler bugün SSK emeklileri ile başlıyor.

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise yarın gerçekleştirilecek.

Fark tutarları hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak.

Etiketler : emekli maaş aylık
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