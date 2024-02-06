Emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
Kaynak: TRT Haber
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek maaş zammı farkı ödemesine başlanıyor. Yaklaşık 13 buçuk milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine ödeme yapılacak. Ödemeler bugün ve yarın, hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak.
Emeklilerin ek zam ödeme takvimi belirlendi. Yaklaşık 13 buçuk milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ödemeler bugün SSK emeklileri ile başlıyor.
Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise yarın gerçekleştirilecek.
Fark tutarları hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak.
- Emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
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