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25 Mart 2024 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 11:00:00

Emeklilerin promosyon başvuruları bugün başladı

Kaynak: TRT Haber

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Kamu bankalarında 8 ila 12 bin liraya yükseltilen emekli promosyon tutarları için güncelleme başvuruları bugün başlayacak. Perşembe günü ödemelerin başlayacağı süreçte emekliler hangi işlemleri yapacak? Detaylar haberimizde.

Promosyon ödeme tutarlarında 2 kat artış sağlandı. Başvurular bugün başladı.

Emeklilerin banka tercihlerinde promosyonun miktarı önemli rol oynuyor. Yapılacak ödeme, maaşlara göre belirleniyor.

Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Ancak bu süre dolmadan da banka değiştirmek mümkün.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TERCİH YAPILABİLECEK

Başvuru için, promosyon tercihi yapılacak bankaya gitmek yeterli. Emekliler maaş tercihini e-devlet üzerinden de yapabiliyor. Özel bankalarla da promosyon tutarlarında güncelleme için çalışmalar sürüyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti;

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Son güncelleme 2022 yılında yapılmıştı. 16 milyon emeklimizin tamamını kapsayan bir çalışma. Emeklilerimizin maaş promosyonlarında da ikramiyenin yanı sıra gelirlerinde artış olacak. 4 bin lira aldığını var sayalım bir emeklimizin diyelim ki, 1,5 yıldır alıyor ve 1,5 yılı var. Dolayısıyla 1,5 yıllık tutar yeni alacağı tutardan düşülecek.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödeme günleri belli oldu
Etiketler : emekli promosyon başvuru
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