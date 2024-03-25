Emeklilerin promosyon başvuruları bugün başladı

Promosyon ödeme tutarlarında 2 kat artış sağlandı. Başvurular bugün başladı.

Emeklilerin banka tercihlerinde promosyonun miktarı önemli rol oynuyor. Yapılacak ödeme, maaşlara göre belirleniyor.

Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Ancak bu süre dolmadan da banka değiştirmek mümkün.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TERCİH YAPILABİLECEK



Başvuru için, promosyon tercihi yapılacak bankaya gitmek yeterli. Emekliler maaş tercihini e-devlet üzerinden de yapabiliyor. Özel bankalarla da promosyon tutarlarında güncelleme için çalışmalar sürüyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti;

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?



Son güncelleme 2022 yılında yapılmıştı. 16 milyon emeklimizin tamamını kapsayan bir çalışma. Emeklilerimizin maaş promosyonlarında da ikramiyenin yanı sıra gelirlerinde artış olacak. 4 bin lira aldığını var sayalım bir emeklimizin diyelim ki, 1,5 yıldır alıyor ve 1,5 yılı var. Dolayısıyla 1,5 yıllık tutar yeni alacağı tutardan düşülecek.

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