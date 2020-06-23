  • BIST
    115190
  • Dolar
    6,8517
  • Euro
    7,7215
  • Altın
    385,7350
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırılar: 14 ölü, 90 yaralı
Kurban Bayramı ne zaman? Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi hangi tarihte ödenecek?
Dünya Bankasından Senegal'e 375 milyon dolarlık finansman desteği
Burak Özçivit bu kez aynı hatayı yapmadı
Kahraman Mehmetçiklerimiz 'Asker giremez' denilen yerden selam gönderdi
Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Trump karşı değilim demişti... Maduro'dan açıklama geldi
Türkiye'nin sunduğu tasarı BM'de kabul edildi
TSK'dan terör örgütü PKK'ya büyük şok! Kritik noktaya ilerliyorlar
Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'yi cezalandırıyor
Nijerya'da COVID-19 vaka sayısı 21 bine yaklaştı
Libya'dan Mısır'a 'macera' mesajı!
BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Genel Kurul'a seslendi
Eski ABD Başkanı Roosevelt'in heykeli kaldırılıyor
ABD'de ithal çeliğe uygulanan gümrük tarifesine yönelik itiraza mahkemeden ret
Trump, ABD'ye göçmen girişi kısıtlamasını bazı çalışma vizelerini de kapsayacak şekilde genişletecek
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Dünyanın üçüncü en büyük tıbbi yardım ve destek sağlayıcı ülkesiyiz
Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarına ara verildi
ABD'de aşırı sıcak ve orman yangını alarmı
Trump'tan, seçimlerde uzaktan oylama ihtimaline 'çağımızın skandalı olacak' nitelemesi
Kerkük'teki Araplar, kentte sözde bayraklarını asan PKK'ya tepki gösterdi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
23 Haziran 2020 Salı 09:29:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 09:30:00

Kurban Bayramı ne zaman? Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi hangi tarihte ödenecek?

ABONE OL

Kurban Bayramı'na az bir süre kala emeklilere ikramiyeler ne zaman ödenecek merak konusu oldu. Emekliler 2 yıldır uygulamaya konulan bayram ikramiyesi zamanını bekliyor.Peki emeklinin Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyelerinde artış olacak mı? Ayrıntılar haberimizde..

3 milyona yakın emekli hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz'da. İkramiyelerin ise en az 1118 1225 TL yapılmasını talep ediliyor. Temmuz zammına göre emekli ikramiyelerinde de artış yaşanabilir. İşte emekli ikramiyeleri tarihi ve miktarı ile ilgili merak edilenler...

Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.

27-30 Temmuz arasında öngörülüyor

Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak.

Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

2 farklı formül masada

Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.

Yeniden değerleme artışı gelirse bin 225 lira TL

Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olanlar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Kurban Bayramı ne zaman?

Takvimde Kurban Bayramı arifesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

30 Temmuz - Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü

3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi son iki senedir uygulanıyor. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER