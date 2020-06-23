Kurban Bayramı ne zaman? Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi hangi tarihte ödenecek?

Kurban Bayramı ne zaman? Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi hangi tarihte ödenecek?

3 milyona yakın emekli hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz'da. İkramiyelerin ise en az 1118 1225 TL yapılmasını talep ediliyor. Temmuz zammına göre emekli ikramiyelerinde de artış yaşanabilir. İşte emekli ikramiyeleri tarihi ve miktarı ile ilgili merak edilenler...



Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.



27-30 Temmuz arasında öngörülüyor



Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak.

Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.



2 farklı formül masada



Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.



Yeniden değerleme artışı gelirse bin 225 lira TL



Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olanlar;



– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar



– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları



– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.



Kurban Bayramı ne zaman?



Takvimde Kurban Bayramı arifesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

30 Temmuz - Kurban Bayramı Arifesi



31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü

3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi son iki senedir uygulanıyor.

