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24 Eylül 2023 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 09:15:00

Emeklilere 'kök maaş' düzenlemesi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla gündeme gelecek emekli maaşına ilişkin zam düzenlemesinde öncelik kök maaş artışına verilecek.

Emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin yasal düzenlemenin hazırlığı sürüyor. 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenleme kapsamında, en düşük emekli maaşı için de bir adım atılması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği çalışmanın ana unsurları da netleşmeye başladı. Zam düzenlemesinde öncelikle kök maaşlara yoğunlaşıldı. 7 bin 500 lira olan mevcut uygulamada en düşük emekli maaşının yukarı çekilip çekilmeyeceği çalışmanın tamamlanmasıyla belli olacak. Bu konudaki çalışmalar, tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısında görüşülecek. Ardından Meclis'teki süreç başlayacak. Düzenlemenin yılbaşına kadar Meclis'ten geçerek yasalaşması bekleniyor.

Etiketler : meclis emekli maaş recep tayyip erdoğan
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