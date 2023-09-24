Emeklilere 'kök maaş' düzenlemesi
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla gündeme gelecek emekli maaşına ilişkin zam düzenlemesinde öncelik kök maaş artışına verilecek.
Emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin yasal düzenlemenin hazırlığı sürüyor. 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenleme kapsamında, en düşük emekli maaşı için de bir adım atılması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği çalışmanın ana unsurları da netleşmeye başladı. Zam düzenlemesinde öncelikle kök maaşlara yoğunlaşıldı. 7 bin 500 lira olan mevcut uygulamada en düşük emekli maaşının yukarı çekilip çekilmeyeceği çalışmanın tamamlanmasıyla belli olacak. Bu konudaki çalışmalar, tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısında görüşülecek. Ardından Meclis'teki süreç başlayacak. Düzenlemenin yılbaşına kadar Meclis'ten geçerek yasalaşması bekleniyor.
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