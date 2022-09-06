100 bin liraya çıkabilir!

Emekli maaş promosyonları sonrasında banka promosyonlarında yeni gelişmeler art arda geliyor.

Son 1 yılda emekli ve memur maaşlarında yüzde 80'i aşan maaş zammı ve enflasyonun etkisiyle bankalar promosyon rakamlarını güncellemeye başlamıştı. Emekli için ödenen tutar 10 bin liraya kadar çıkarken, bazı üniversite ve belediyelerde bu rakam 40 bin lirayı aştı.

Haber Global'de yer alan habere göre; Milyonlarca memur ve emeklisinin yararlandığı banka promosyonlarında rekoru, şu ana kadar 41 bin 500 liralık promosyon ödemesi ile Anadolu Üniversitesi elinde bulunduruyor. Adalet Bakanlığı personeli için ise 25 bin liralık promosyon ödemeleri diğer kurumları da harekete geçirdi. Maaşı daha yüksek olan kurumlarda promosyon anlaşmasının 100 bin lirayı bulabileceği ifade ediliyor.

Pek çok kurum ve kuruluşta da benzer rakamlara imza atılmaya başlandı. Yapılan promosyon anlaşmaları çerçevesince Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi personeline 31 bin 100 lira, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki personele 36 bin lira, Bingöl Özel İdaresi personeline 23 bin 875 lira, Edirne Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 25 bin 250 lira ödenecek.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 21 bin 950, Saruhanlı Belediyesi personeline 19 bin 50, Gaziantep Üniversitesi çalışanlarına 4 yıllığına kişi başı 35 bin, Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde görev yapan personele 37 bin 250, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü personeline 19 bin 205 lira promosyon ödenecek.

PROMOSYON MİKTARI NASIL BELLİ OLUYOR?

Kamu görevlilerinin banka promosyonları 2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre belirleniyor. Buna göre, maaşların hangi banka aracılığı ile ödeneceği üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınarak tespit ediliyor.

Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az yüzde 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşuyor.

Genelgeye göre bankalar ile yapılacak protokollerin süresi 2 yıldan az 5 yıldan çok olamıyor.

Yapılan protokoller uyarınca, banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke olarak benimsenmekle birlikte, toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabiliyor. Promosyondan caymada uygulanacak cezai müeyyideler bankalar ile kurumlar arasında imzalanan sözleşmede hüküm altına alınıyor.

POLİSLERE ENFLASYON DÜZENLEMELİ PROMOSYON

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise Vakıfbank ile yapılan banka maaş promosyonu ödemelerinde farklı bir modeli hayata geçirdi. Emniyet personeli için 2022 - 2027 dönemini kapsayan 5 yıllık maaş promosyon protokolü 18 Mart 2022'de imzalanırken, promosyon aylık 300 lira olarak belirlenmişti.

Promosyon ödemelerinin, enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirildi. Bu kapsamda Ocak 2023 tarihinde ilk zamlı ödeme gerçekleştirilecek ve aylık 300 liralık ödeme memur maaş zammı oranında artacak.

KAMU İŞÇİLERİ DE PROMOSYONDAN FAYDALANIYOR

Özel sektör işçileri promosyonlardan faydalanamazken, kamu işçileri ise bankalardan promosyon alabiliyor. Bu kapsamda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde çoğunluğu sağlık çalışanlarından oluşan kamu işçisine Yapı Kredi Bankası ile 2 yıllığına imzalanan anlaşma çerçevesinde kişi başı 19 bin 500 lira ödenecek. Tuzla Belediyesi'nde görevli memur ve işçiye 26 bin 400 lira, Beşiktaş Belediyesi'nde memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçilere 24 bin lira promosyon ödenecek.

BEŞTEPE'DE GÖRÜŞME

Öte yandan kamu çalışanlarının bu konuda taleplerinin arttığı bir ortamda Başkan Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti. Sendikadan yapılan açıklamaya göre; görüşmede sözleşmeli personelin durumu ile maaş promosyonu gibi konular ele alındı.

Görüşmede, eğitim yılına hazırlık ödeneğinin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili konular da gündeme geldi. Öte yandan kamu çalışanlarının promosyonda enflasyon güncellemesi talebi Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) da gündemine geldi.

ENFLASYON GÜNCELLEMESİ İSTEMİYLE BAŞVURDU

Hak arama kurumu KDK'dan yapılan açıklamaya göre bir kamu çalışanı, 2021'de Sosyal Güvenlik Kurumu ve birçok kurum ile bir banka arasında 3 yıllığına imzalanan ve süresi devam eden maaş promosyon sözleşmelerinin, enflasyon ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yenilenmesi için KDK'ya başvurdu.

Başvuruda, banka ile yapılan promosyon protokolünde, 111 liranın aylık bedel olarak belirlendiği, bunun 3 yıllık karşılığı olan yaklaşık 4 bin liranın da çalışanlara peşin ödendiği belirtildi.

KDK İNCELEME YAPACAK

Sözleşmenin imzalanmasının ardından dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler sonucu enflasyon oranlarında artış yaşandığı ifade edilen başvuruda, banka promosyon tutarında da enflasyondaki artışa göre artış yapılması, çıkacak farkın protokolün bitiş tarihine kadar olan dönem için yapılacak hesaplamaya göre tek seferde çalışanlara yatırılması istendi. KDK, başvuruya ilişkin gerekli incelemeleri yapacak ve ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirecek.