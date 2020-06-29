  • BIST
    115589
  • Dolar
    6,8558
  • Euro
    7,7389
  • Altın
    390,5290
İstanbul
17 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Alman polisi çocuk istismarı şüphesiyle 30 bin kişi hakkında soruşturma başlattı
Başkan Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Kastamonu açıklarında
Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim
Kovid-19 nedeniyle Filistin'in Beytullahim kenti giriş-çıkışlara kapatıldı
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Kastamonu açıklarında
İran'dan Trump için yakalama kararı! Kırmızı bülten çıkarıldı
Emekliler bayram ikramiyesinde artış istiyor
'Kooperatifçiliğe yeni bir anlayış getirdik'
Genç yaşta ayrıldığı memleketinde göçü önlemek için fabrika kuruyor
Filistin Yönetimi: Netanyahu, ilhaktan sonra müzakere edecek tek bir Filistinli bulamayacaktır
Afganistan'da patlama: 23 sivil hayatını kaybetti
Macaristan'dan Rum kesimi ve AB'ye Türkiye dersi! Türkiye'ye karşı ikiyüzlü tutumu bırakın
Bakan Soylu: Beklentileri doğru kavramalısınız
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 162 kişi hayatını kaybetti
MSB: 'TCG Oruçreis' ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yapıldı
İçişleri Bakanı Soylu İdlib için 10 briket ev bağışladı
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis
BM, İsrail'in ilhak planlarının 'yasa dışı' olduğunu bildirdi
Latin Amerika'nın doğaya karşı mücadelesi ve Kovid-19
Fenerbahçe'de iki yıllık imza! Resmen açıklandı
Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov: 'Sahte bir şeyin üzerinden çok fazla ajitasyon yapılıyor
FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik 4 ilde operasyon
Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 216'ya ulaştı
29 Haziran 2020 Pazartesi 14:50:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 14:50:00

Emekliler bayram ikramiyesinde artış istiyor

ABONE OL

Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 lira ikramiye alan emekliler, ikramiyelerin enflasyona endekslenmesini talep ediyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emekli olduğu gün olan 30 Haziran'ı her yıl hem kutlama hem de sorun ve taleplerini dile getirme vesilesi olarak gören emekliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl özel günlerini buruk geçiriyor.

1 milyonu aşkın üyesiyle emeklileri temsil eden en büyük yapı olan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), salgın nedeniyle kitlesel kutlama yapmama kararı alarak sosyal medya üzerinden etkinlikler düzenleyecek.

"Mutlu edecek yeni adımlar bekliyoruz"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından en olumsuz etkilenen kesimin emekliler olduğunu belirterek salgına karşı alınan tedbirler kapsamında emeklilerin haftalarca evlerinden çıkamadığını anımsattı.

Emeklilerin tedbir ve yasaklara titizlikle riayet ettiğini vurgulayan Ergün, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Salgın sürecinde aylık ödemelerinin evde yapılması, en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltilmesi, Ramazan Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının yaptığı hizmetlerin emeklileri bir hayli memnun ettiğini ifade eden Ergün, "Emeklilerimizin faydasına olan bu adımlar için 13 milyon emeklimiz adına yetkililere teşekkürü borç biliriz. Bununla birlikte salgın sürecinde hem ekonomik hem de psikolojik olarak zor günler yaşayan emekliler olarak hükümetten bizi mutlu edecek yeni adımlar bekliyoruz." dedi.

"Atılacak adımlar tüm kesimlere can suyu olacak"

Ergün, TÜED'in öncülüğü ve mücadelesi sayesinde son birkaç yılda emeklilerin önemli taleplerinin karşılandığını belirterek buna karşın hala çözüm bekleyen sorun ve taleplerinin bulunduğunu ifade etti.

Anayasanın 10'uncu maddesindeki "Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." ifadelerinin, yaşlılar için pozitif ayrımcılık içerdiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Anayasamızın tanımladığı pozitif ayrımcılık olanakları değerlendirilerek emeklilerimiz ve yaşlılarımız için de bir sosyal destek paketi açıklanmasını istiyoruz. Bu pakette, bayram ikramiyelerinin enflasyona endekslenmesi, intibak hakkının verilmesi, ek ödeme oranlarının yüzde 4-5'ten yüzde 8-10'a çıkarılması, sağlıkta ek ödemelerin kaldırılmasına yer verilmeli. Doğrudan ekonomiye yansıyacak bu adımlar sadece emeklilerimize değil, ekonomimizin çarkları içerisinde küçük esnaf başta olmak üzere tüm kesimlere can suyu olacak ve piyasaları canlandıracaktır."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER