Emekli ve memura çifte zam müjdesi

Milyonlarca emekli, memur ve işçinin gözü kulağı temmuz zammına çevrildi. Yılın ilk 5 ayında enflasyonun yüzde 15.26 olarak açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurun zam senaryoları da netleşmeye başladı

Beş aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.26, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13.13 zammı cebine koydu. Temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyonu ve refah payı ile birlikte emekliye zam yüzde 30'u aşacak. Emekliler bu ay aylık ve 2 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyelerini 19-26 Haziran tarihleri arasında alacak. En düşük memur maaşı yüzde 85 artışla 22 bin liraya çıkacak.

REFAH PAYI EKLENECEK

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle, SSK ve Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi ve sözleşmeli personele yılın başında yüzde 15.40'lık 6 aylık enflasyona refah payı da eklenerek yüzde 30 zam verildi.

Sabah'ta yer alan haberde toplu sözleşmeye göre, memur için yüzde 16.48 olması gereken zamma 13.52, işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin yüzde 15.40 enflasyon zammına da 14.60 puan refah payı ilave edildi. Böylece yapılan yıllık zam yüzde 84.20'ye çıktı. Yılın başında 5.500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı yıl içindeki düzenlemeyle beraber 7.500 liraya çıkarıldı.

Emekli ve memur zammı temmuz başında açıklanan haziran ayı enflasyonu ile netleşecek. TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15.26 oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15.26 oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

MEMURA % 13.1 KESİN

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7.13'lük enflasyon farkı imkânı doğdu. Enflasyon farkı dâhil 5 aylık memur zammı ise 13.13 oldu.

BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTACAK MI?

Emekliler zamlı aylıklarını temmuz ayında alacak. Bu ay ki mevcut aylıkları ile birlikte 2 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 19 Haziran itibarıyla yatırılmaya başlanacak. Daha önce bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyelerinde yeni bir artış olup olmayacağı merak konusu olurken, bu konuda gözler yeni bakanlara çevrildi.

EMEKLİYE KADEMELİ ARTIŞ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. Kademeli artışta 14 bin lira alan yüzde 45 zam formülüne göre temmuz ayı itibarıyla 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak. Diğer yandan bugün 16 bin lira aylık alan, yüzde 40 artışla 22 bin 400 lira, 21 bin lira aylık alan da yüzde 35 artışla, 28 bin 350 lira alacak. En düşük emekli aylığına zammın ardından yapılacak bu kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ 22.000 TL

Başkan Erdoğan, 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkacağını açıklarken bu durumda yapılan zam yüzde 85'e ulaşacak. Kamuda bu tutarın üzerinde maaş alanlara yapılacak zam ise eklenecek refah payı, seyyanen artış ile netleşecek.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu da bu ay ara zam için toplanacak. Yapılacak ara zamda haziran başında açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri de dikkate alınacak. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek. Yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 20 artış yapılması durumunda asgari ücretin net 10 bin 207 (brüt 12 bin 8 lira) olacak. Yüzde 30 zam yapılması durumunda net 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 9 lira), işverene maliyeti de 15 bin 286 lira olması bekleniyor.