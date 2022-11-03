Tüm emekli ve memurları ilgilendiriyor... 4 aylık zam oranı kesinleşti

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03 Kasım 2022 Perşembe 11:15:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 11:15:00

Emekli ve memur zammı son dakika: 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte enflasyon farkı ile yeni emekli ve memur maaşları hesaplama tabloları

Kaynak: Sabah

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Emekli zammı ve memur zammı netleşiyor. Ekim ayı enflasyon rakamları ile Ocak zammı 2023 için 4 aylık zam oranı kesinleşti. Yeni emekli ve memur maaşları için 2 veri kaldı. Kesinleşen 4 aylık rakamlara göre emekli zammı ne kadar oldu? En düşük emekli ve memur maaşı hesabı da belli oldu. İşte memur enflasyon farkı ile beraber tüm meslek gruplarında maaş tabloları...

Emekli zammı ve memur zammı netleşiyor. Ekim ayı enflasyon rakamları ile Ocak zammı 2023 için 4 aylık zam oranı kesinleşti. Yeni emekli ve memur maaşları için 2 veri kaldı.

EKİM 2022 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84

Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında TÜFE'nin yüzde 3,54 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise yıl sonu enflasyon tahminin %65,2 olarak açıkladı. Merkez Bankası (TCMB) Ekim 2022 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 67,78 oldu.

Öte yandan İTO'nun verilerine göre İstanbul'da yıllık bazda enflasyon perakende fiyatlarda yüzde 108,77, toptan fiyatlarda yüzde 104,21 oldu.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme ve enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yılda 2 defa enflasyon oranında zam alıyor.

AA VE MERKEZ BANKASI KATILIMCILAR ANKETİ ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE ZAMLI MAAŞI LİSTESİ

Etiketler : ENFLASYON TAHMİNLERİ İTO Enflasyon Beklenti Anketi
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