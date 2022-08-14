Milyonları ilgilendiren emekli ve memur Ocak zammı

Emekli ve memur Ocak zammı 2023 için ilk hesap! Merkez Bankası rakamları açıkladı: Enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Yılda iki kez zam alan SSK, Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zam oranı yüzde 42,35 olarak hesaplara yansırken, memur ve memur emeklisi için bu rakam yüzde 41,69 oldu. Bunun yanında en düşük emekli maaşı 3.500 TL olurken, en düşük memur maaşı da seyyanen artışla beraber 9.707 TL olarak ödendi. Emekli ve memur maaşları Ocak döneminde yeniden artacak. Merkez Bankası'nın yeni enflasyon beklenti anketi sonuçlanmasıyla emekli ve memur Ocak zammı için ilk ipucu geldi.

İşte Temmuz zammı sonrası açıklanan ilk enflasyon tahminine göre ocak zammı hesapları...

OCAK AYINDA DAHA KAPSAMLI GELİRLERİ RAHATLATICI DÜZENLEMELER GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet Temmuz ayında 'Enflasyon farkı' ile milyonların alım gücünü artırırken, 2023 yılı başında gelecek geniş kapsamlı düzenlemelerle vatandaşın hem alım gücünü hem de refahını artıracak adımlar üzerinde çalışıyor.

NET ASGARİ ÜCRET ARTIŞI YÜZDE 94,6 OLDU

Aralık ayında net 2.825,90 TL net asgari ücret alan çalışan Ocak ve Temmuz döneminde yapılan 2 artışla beraber maaşını yüzde 94,6 oranında artışla 5.500 TL olarak aldı.

Bunun yanında asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan yeni düzenlemeler yapıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 133 ARTTI

Yine Aralık 2021 döneminde 1.500 TL olan en düşük emekli maaşı Ocak döneminde 2.500 TL'ye Temmuz döneminde ise 3.500 TL'ye yükseldi. Böylece en düşük emekli maaşı yüzde 133 artmış oldu.

EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI İÇİN İLK İPUCU GELDİ: MERKEZ BANKASI ORANI DUYURDU

Ocak 2022 emekli zammı ve memur zammı ile milyonlarca kişinin geliri 2022 yılı enflasyon rakamları sonrası belirlenecek.

Bununla beraber Temmuz zammı sonrası 2022 yılı için ilk enflasyon beklentisi ve tahmini geldi.

Merkez Bankası Ağustos ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını duyurdu. Buna göre 2022 enflasyon beklentisi yüzde 70,60 olarak kayıtlara geçti.

2022 YILININ İKİNCİ YARISI İÇİN ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ YÜZDE 19,84 OLDU

Merkez Bankası'nın açıkladığı tahmine göre; yıl sonunda tüketici fiyat endeksinin 1.171,94 olması bekleniyor.

Bununla beraber yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 19,84 olacağı hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.

MEMUR ZAMMI İÇİN ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI ETKİLİ OLUYOR

Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

Temmuz zam döneminde memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammı alırken, bu rakam Ocak döneminde yüzde 8 olacak.

Yani beklenen rakamlara göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 19,84, memur ve memur emeklisi için Ocak zam oranı ise yüzde 20,84 olarak gerçekleşecek.

Daha açıklayıcı olmak adına enflasyon farkı ile beraber emekli ve memur Ocak zammı ve maaş hesap tablolarına bakalım:

TABLO 1 - BEKLENEN RAKAMLARA GÖRE EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI TABLOSU

2022 yılı enflasyon beklentisi: 70,60

SSK ve Bağ-Kur Ocak zammı: 19,84

Memur enflasyon farkı: 12,84

Memur toplu sözleşme zammı: 8

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 20,84

TABLO 2 - EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ TL - OCAK AYI ZAMLI (%20,84)

Memur - 9.109 - 11.007

Memur emeklisi - 6.077 - 7.343

TABLO 3 - SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ TL - OCAK AYI ZAMLI (%19,84)

SSK (2000 öncesi) - 4.687 - 5.617

SSK (2000 sonrası) - 2.906 - 3.483

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ TL - OCAK AYI ZAMLI (%19,84)

Bağ-Kur (Esnaf) - 4.197 - 5.030

Bağ-Kur (Tarım) - 3.335 - 3.997

TABLO 4 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - OCAK AYI ZAMLI MAAŞ (%20,84)

GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 36.021

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 - 19.151

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 11.730

ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 14.834

TABLO 4 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - OCAK AYI ZAMLI MAAŞ (%20,84)

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 33.320

BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 19.105

POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 16.612

UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 22.782

TABLO 4 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - OCAK AYI ZAMLI MAAŞ (%20,84)

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.828 - 14.293

MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 19.582

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 12.205

PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 31.399

TABLO 4 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - OCAK AYI ZAMLI MAAŞ (%20,84)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 18.502

VAİZ 1/4 - 12.752 - 15.410

AVUKAT 1/4 - 15.485 - 18.712

TABLO 5 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - OCAK AYI ZAMLI MAAŞ (%20,84)

Müşteşar (1/1) - 21.905 - 26.470

Genel Müdür (1/1) - 19.361 - 23.396

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 7.429 - 8.977

Memur (Lisans - 1/4) - 7.270 - 8.785

TABLO 5 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - OCAK AYI ZAMLI MAAŞ (%20,84)

Öğretmen (1/4) - 7.476 - 9.034

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 12.691 - 15.336

Polis memuru (8/1) - 7.731 - 9.342

Hemşire (Lisans - 1/4) - 7.266 - 8.780

TABLO 5 - OCAK ZAMMI HESABI İLE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - OCAK AYI ZAMLI MAAŞ (%20,84)

Mühendis (1/4) - 9.116 - 11.016

Teknisyen (Lise-1/4) - 6.343 - 7.665

Profesör (1/4) - 17.340 - 20.954

İmam-hatip - 7.476 - 9.034

Avukat (1/4) - 7.476 - 9.034

TABLO 6 - SOSYAL YARDIM ÖDEMLERİ NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - OCAK AYI ZAMLI MAAŞ (%20,84)

65 yaş aylığı - 1.537 - 1.857

Evde bakım desteği - 3.336 - 4.031

Kronik hastalık yardımı - 3.336 - 4.031

Engelli aylığı (%40-69) - 1.227 - 1.483

Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1.840 - 2.223

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu oldu. En düşük emekli aylığının 3 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Ocak zammı döneminde de benzer şekilde en düşük emekli maaşı için artış söz konusu olabilir. Burada 4.000-4.500 TL rakamı öne çıkıyor.

Ocak zammı döneminde de hiçbir şekilde enflasyon oranının altında bir artış yapılmayacak.