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22 Mart 2024 Cuma 08:13:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 08:13:00

Emekli promosyonuna % 166 zam

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Kamu bankalarında en düşük promosyonu % 166 artışla 8 bin lira oldu. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni rakam yüksek maaşlı için 12 bin lira olacak. Başvurular 25 Mart Pazartesi başlayıp hesaba 28 martta yatacak.

Kamu bankalarının emekli promosyonu güncellendi. Yapılan güncellemeyi partisinin Kayseri mitinginde duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği promosyonun 8 ila 12 bin TL arasında olacağını belirterek "Diğer bankaların da katılacağına inanıyorum" dedi. Kamu bankaları daha önce en düşük maaşa 3 bin, en yüksek maaşa ise 5 bin lira promosyon veriyordu. Buna göre en düşük promosyon ücretinde yüzde 166.6 artış yaşanmış oldu. 12 bin liraya çıkan tavan promosyonda ise yüzde 140 artış sağlandı. Kamu bankalarındaki promosyon ödemelerinde yaşanan artışın özel bankalara da kısa sürede yansıması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." dedi. Özel bankalar halen 10 bin liraya kadar nakit promosyon veriyor. Bu rakam otomotik ödeme talimatı ve kredi kartı harcama taahhüdü ile birlikte 15 bin liraya kadar çıkıyor. Yapılacak güncellemeyle bu tutarlarda iki kata kadar varan artış bekleniyor.

Etiketler : kamu bankaları emekli promosyon zam
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