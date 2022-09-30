Bu tarihe dikkat! Maaş promosyonları tek tek güncelleniyor

Emekli promosyon kampanyaları yenilenecek: Bu tarihe dikkat! Memur banka promosyonları katlanıyor: 41 bin lirayı aştı

Emekli ve memur Temmuz zammı sonrası banka promosyonları milyonların en çok merak ettiği konular arasında zirvedeki yerini koruyor. Eylül ayı emekli promosyon kampanyaları için bugün sona eriyor.

EKİM AYI BANKA PROMOSYONU KAMPANYALARI NE OLACAK?

Bankaların Ekim ayında da emekli promosyon kampanyaları için yeni açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan Ekim ayında da memur banka promosyonları da milyonların gündeminde yer alacak.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU MİKTARI BELLİ OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını açıkladı.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU MİKTARI BELLİ OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını açıkladı.

2022 YILINDA MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI İLE BÜYÜK ORANDA YÜKSELİNCE...

2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz."

Kamu personeli için en yüksek banka promosyonu 41 bin 500 lira ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bulunuyor.

BANKA PROMOSYONLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Promosyonunu yenilemek isteyen kamu kurumları öncelikle komisyon oluşturuyor.

2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre komisyon; kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az yüzde 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden meydana geliyor. 3 kişilik komisyon, promosyonu, bankalardan teklif alarak belirliyor.

Oluşturulan komisyonların imzaladığı protokollerin süresi 2 yıldan az, 5 yıldan çok olamıyor.

Bazı kamu kurumları yüksek banka promosyonu için mevcut sözleşmesini feshederek yeni teklifler için bankalarla görüşmelere başlarken, bazıları da anlaşma sağladı.

Bazı kurumlarda sözleşme iptali için komisyon kurdu. Eğer promosyon sözleşmeleri iptal edilirse, tazminat maddesinin devreye sokulması gerekiyor.

Bu maddeye göre, ilk yıl sözleşme fesh edilirse promosyonun tamamı, ikinci ve üçüncü yıl fesh edilirse yüzde 50'si iade oluyor.

Aynı bankayla promosyon tutarını yenileyenler de bulunuyor. Bu durumda iade yapılmadan yeni tutar üzerinden anlaşma yapılıyor.

MEMUR PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

İşte bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların yeni promosyon tutarları:

Ticaret Bakanlığı: 20 bin lira

Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25 bin lira

Ankara Tarım İl Müdürlüğü 22 bin 100 lira

Ankara İl Kültür Müdürlüğü: 25 bin 500 lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM personeli: İlave 10 bin lira

Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41 bin 500 lira

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31 bin 100 lira

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35 bin 200 lira

Bingöl İl Özel İdaresi: 23 bin 805 lira

Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 3 yıl, 25 bin 250 lira

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 21 bin 950

Saruhanlı Belediyesi: 3 yıl, 19 bin 50

Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35 bin lira

Şanlıurfa Harran Üniversitesi: 3 yıl, 37 bin 250 lira

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü: 5 yıl, 19 bin 205 lira

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon alabilirsiniz.

Ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek en az 2 OFÖ Talimatı karşılığında 250 TL ve ilk kez Axess veya Wings sahibi olacak SGK emeklilerine, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatı var.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek 1.500 TL bonus fırsatı var.

YAPI KREDİ

SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

DENİZBANK

Denizbank'ta promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacak. Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL, bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

HALKBANK

Halkbank tarafından, 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere banka tarafından; 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada aylık emekli maaşı tutarı 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL, 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacağı ifade edildi.