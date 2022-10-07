Emekli promosyon kampanyaları Ekim'de yenilendi: Emekliye 10 bin memura 40 bin TL banka promosyonu! En yüksek emekli maaşı promosyonu hangi banka veriyor?

Emekli promosyon kampanyaları Ekim ayında da tüm hızıyla sürürken, milyonlarca kişi en yüksek emekli maaşı promosyonu veren bankayı merak ediyor. Temmuz zammı döneminde yüzde 42,35'lik SSK ve Bağ-Kur emekli zammı alan emeklilerin yanında yeni dönemde memur maaş promosyonları da güncelleniyor.

EKİM AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ PROMOSYON KAMPANYALARI YENİLENDİ

Kimi bankalar, Eylül ayı promosyon kampanyalarını Ekim ayı için de güncellerken, kimi bankalar da Eylül kampanyasını aynen devam ettiriyor. Öte yandan Ekim ayında da memur maaş promosyonları için kurumlardan açıklama geliyor.

YENİLEYEREK RAKAMI YÜKSELTİN

Promosyon almak için 3 yıllık taahhüt şartını tamamlayanlar bu kampanyaları inceleyerek bir banka ile anlaşma yapıp 10 bin lirayı bulan emekli promosyonu alabiliyor.

Ancak 2020 ve sonrasında promosyon anlaşması yapanların henüz süresi bitmedi. Özellikle 2020 yılında anlaşma yapanların aldığı promosyon rakamları bugün verilenlerin 10'da biri kadar yok.

YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER ÇOK KOLAY

500 TL'den başlayıp 1.500 TL'ye kadar çıkan promosyonları alan emekliler şimdi yüksek paraları almak istiyor. Bunun için yapılması gereken işlemler çok kolay.

FARKI ÖDE YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU AL

Bu noktada sizin emekli promosyonunun aldığınız tarih çok önemli. Diyelim 2021 yılında promosyon aldınız ve size 1.500 TL ödendi.

Sizin yeniden promosyon almanız için süre 2024 yılında dolacak. Bu durumda sizin henüz 2 yıl daha beklemeniz gerekiyor. Oysa bankanız şu anda 1.500 TL'nin çok üstünde promosyon ödüyor. Bu durumda sözleşme bozmanız gerekecek.

3 yıl için söz verdiğinizden dolayı 2 yıllık promosyonu geri iade edeceksiniz. Yukarıdaki örneğe bakarsak bu emeklimiz aldığı 1.500 TL'nin 2 yıllık iadesi olan 1.000 TL'sini geri ödediğinizde artık yeniden bir anlaşma yapma hakkınız doğuyor. Böylece isterseniz aynı bankaya isterse farklı bankaya başvurarak yeni promosyonuzu yüksek ödemeyle alabileceksiniz.

EMEKLİ MAAŞI TAŞIRKEN BU DETAYA DİKKAT! BLOKE KONULAMIYOR

Emekli promosyon aldığı bankadan kredi kullanmışsa emekli maaşı için banka, değişikliğe izin vermiyor. Oysa kredi ile promosyonunun bir ilgisi bulunmuyor.

Kredi borcu zamanında ödendiği sürece emekli istediği bankadan maaşını alabiliyor. Bazı bankaların da sözleşmesini bitiren emeklilere çok küçük rakamlar teklif ettikleri şikayetleri bulunuyor. tüm şikayetler için tüketici hakem heyetlerine başvurmak mümkün.

YARGITAY KARARI VAR: EMEKLİ MAAŞI İÇİN HACİZ UYGULANAMAZ!

Bu konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun aldığı bir emsal karar da bulunuyor. 2021/829 nolu emsal karara göre Emekli maaşına bloke konulmasına dair muvafakatnamelerin önceden düzenlenemeyeceği, kredi sözleşmesi esnasında verilen muvaffakatnamenin geçersiz olduğu belirtiliyor. Böylece emekli maaşına haciz getirilemeyeceği gibi kredi borcundan dolayı bloke de konulamıyor. Yargıtay'ıan benzer kararlarında da emekli maaşına bloke konulamayacağı hüküm altına alınmış durumda.

POLİS BANKA PROMOSYONU MİKTARI BELLİ OLDU

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını açıkladı.

GÖRÜŞMELER 3 AY SÜRDÜ

2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.

Kamu personeli için en yüksek banka promosyonu 41 bin 500 lira ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bulunuyor.

MEMUR BANKA PROMOSYONLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Promosyonunu yenilemek isteyen kamu kurumları öncelikle komisyon oluşturuyor.

2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre komisyon; kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az yüzde 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden meydana geliyor. 3 kişilik komisyon, promosyonu, bankalardan teklif alarak belirliyor.

Oluşturulan komisyonların imzaladığı protokollerin süresi 2 yıldan az, 5 yıldan çok olamıyor. Bazı kamu kurumları yüksek banka promosyonu için mevcut sözleşmesini feshederek yeni teklifler için bankalarla görüşmelere başlarken, bazıları da anlaşma sağladı.

Bazı kurumlarda sözleşme iptali için komisyon kurdu. Eğer promosyon sözleşmeleri iptal edilirse, tazminat maddesinin devreye sokulması gerekiyor. Bu maddeye göre, ilk yıl sözleşme fesh edilirse promosyonun tamamı, ikinci ve üçüncü yıl fesh edilirse yüzde 50'si iade oluyor.

Aynı bankayla promosyon tutarını yenileyenler de bulunuyor. Bu durumda iade yapılmadan yeni tutar üzerinden anlaşma yapılıyor.

MEMUR PROMOSYONLARI TEK TEK GÜNCELENİYOR: BAZI KURUMLARDA 10 KATINA ÇIKTI

İşte bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların yeni promosyon tutarları:

Ticaret Bakanlığı: 20.000 TL

Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25.000 TL

Ankara Tarım İl Müdürlüğü 22.100 TL

Ankara İl Kültür Müdürlüğü: 25.500 TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM personeli: İlave 10.000 TL

Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41.500 TL

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31.100 TL

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35.200 TL

Bingöl İl Özel İdaresi: 23.805 TL

Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 3 yıl, 25.250 TL

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 21.950 TL

Saruhanlı Belediyesi: 3 yıl, 19.50 TL

Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35.000 TL

Şanlıurfa Harran Üniversitesi: 3 yıl, 37.250 TL

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü: 5 yıl, 19.205 TL

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 36.500 TL

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon alabilirsiniz.

Ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek en az 2 OFÖ Talimatı karşılığında 250 TL ve ilk kez Axess veya Wings sahibi olacak SGK emeklilerine, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatı var.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek 1.500 TL bonus fırsatı var.

YAPI KREDİ

SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

DENİZBANK

Denizbank'ta promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacak. Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL, bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

HALKBANK

Halkbank tarafından, 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere banka tarafından; 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada aylık emekli maaşı tutarı 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL, 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacağı ifade edildi.