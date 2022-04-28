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28 Nisan 2022 Perşembe 10:41:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 10:41:00

Emekli maaşları değişiyor! En düşük maaş ne kadar olacak?

Kaynak: Sabah

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"En düşük maaş ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı netleşmeye başladı. Temmuz maaş zammı için en düşük aylığa zamda iki formül masada. Seyyanen ya da 6 aylık enflasyon oranında aylık artışı gündemde. En düşük emekli aylığı 3 bin liradan az olmayacak. İşte temmuz ayında yapılacak olan maaş artışlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

2 milyona yakın emeklinin gözü yılın başında yüzde 65 oranında zamla 2500 liraya çıkan en düşük emekli aylığındaki yeni zamma çevrildi. En düşük emekli aylığına zamda seyyanen ya da 6 aylık enflasyon oranında olmak üzere iki formül masada. Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyonun (yüzde 34.62) dikkate alınması durumunda en düşük emekli aylığı 3 bin 365 liraya çıkacak. Seyyanen bir zam durumunda da bu tutarın 3 bin liranın altında olmaması bekleniyor.

İşte madde madde temmuz maaş zamlarına ilişkin gündemdeki son dakika bilgileri;

BAKAN BİLGİN'DEN MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin"in "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli aylığı artacak" diyerek verdiği müjdeli haberin ayrıntılarını Pazar günü açıklayacak. Bakan Bilgin, enflasyona karşı vatandaşı koruyacak yeni sosyal politika önlemlerinin de devreye gireceğini duyurdu.

"EMEKLİ, MEMUR, İŞÇİ MAAŞI FARK ETMEKSİZİN..."

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımız, asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personeli, işçi ve memur emeklileri herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur. Hepsiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR

Emekli aylıklarında alt sınır 2019'da 1000 lira olarak belirlenirken, önceki yıl 1500 liraya, yılbaşında da 2500 liraya çıkarılmıştı.

Yeni düzenleme ile 6 aylık enflasyonun dikkate alınması durumunda (Merkez Bankası anketine göre yüzde 34.62) malullük ve yaşlılık sigortası kapsamında ödenen emekli aylıkları, ek ödeme toplamları bunun altında olan emekli aylıkları 3 bin 365 liraya tamamlanacak.

ALT SINIR DOSYA BAZINDA UYGULANIYOR

Bugün itibariyle alt sınır aylığındaki 2500 lira sınırı dosya bazında uygulanıyor. Ölen sigortalılardan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanıyor.

Örneğin yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1875 liradan az değil. Bu tutar yüzde 34.62'lik enflasyon artışı durumunda sırasıyla 1682 lira ve 2 bin 524 liraya çıkacak.

EMEKLİYE EK ZAM DA KESİNLEŞTİ

Emekli ve memura Temmuz'da da ocak ayında olduğu gibi ek zam kesinleşti. Enflasyon zammına sosyal refah ve denge payı da eklenecek. Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği Ramazan Bayram ikramiyeleri de 27 Nisan itibariyle yatmaya başladı.

Memur emeklileri de hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıklarını yarın alacak.

TEMMUZ MAAŞ ZAMMI İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 34.62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 623 liraya yükselecek.

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 970, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.

Ayrıca 2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük aylık 2500 lira olurken bunun üzerine de artış gerçekleşecek.

Merkez Bankası anketinden çıkan sonuca göre bir genel müdürün maaşı 16 bin 110 liradan 28 bin 608 liraya, öğretmen maaşı 6 bin 553 liradan derecesine göre 8 bin 668 lira ile 11 bin 626 lira arasında olacak.

Etiketler : emekli maaş zam
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