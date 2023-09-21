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21 Eylül 2023 Perşembe 21:30:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 21:30:00

Emekli maaşına ne zaman zam gelecek?

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme yapılacağını söyleyerek, "Fazla uzamaz, yani en kısa zamanda. 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyaretinde gazetecilere açıklama yaptı.

Gazetecilerin soruları arasında emekli maaşıyla ilgili düzenleme de vardı. Ne zaman sonuçlanacağı sorusu üstüne Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz" dedi.

Ekonominin problemlerini çözerken işçilerin, memurların yanı sıra emeklileri de enflasyona ezdirmemek için çabaladıklarını söyleyen Erdoğan, şunları anlattı:

"Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz."

KAMUDA MÜLAKATIN KALDIRILMASI

Gazetecilerin kamuda mülakatın kaldırılmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan şu bilgileri verdi:

"Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim Bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz."

Etiketler : recep tayyip erdoğan emekli ekonomi
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