Memura enflasyon zammı ne kadar? Temmuz 2019 emekli maaşı ne kadar oldu? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıkladı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,95 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,99 artış meydana geldi. Haziran ayı enflasyon verileri şöyle açıklandı; TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR?

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2019 SON DAKİKA!

Emekli maaşı zammı 2019 son dakika açıklamaları yoğun bir şekilde araştıırlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıklandı.

SON DAKİKA EMEKLİ ZAM HABERLERİ VAR MI?

SSK'lılarda en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 818 liradan bin 926 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 125 liradan bin 192 liraya yükselecek.

279 TL ZAM OLACAK

Emekli maaşları Ocak-Haziran ayları arasındaki enflasyon oranında artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık enflasyon oranına göre yüzde 4.99 zam görünüyor. Buna göre emekli maaşlarında 56,27 lira ile 279,76 lira arasında artış yaşanacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA 1000 TL İKRAMİYE

Kurban Bayramı'nda da emekli bayram ikramiyesi ödemeleri gerçekleşecek. Emekli bayram ikramiyesi bu zamana kadar 3 kez verildi. Sonuncu ikramiye 31 Mayıs'ta hesaplara yattı. Kurban Bayramı'nın başlangıcından önce emeklilere 1000 TL ödeme yapılacak. Böylece emekli 1279 TL'ye kadar ekstra ödeme almış olacak.

KESİN RAKAM TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

İlk 5 aylık enflasyon rakamının belli olması ile birlikte emeklilere ve memurlara yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 aydaki enflasyon yüzde 4,99 olarak belirlendi. Yani emeklilere bugün zam yapılsa bu zam oranı yüzde 4,99 olarak belirlenecek. Ancak bu orana 2019 Haziran ayı enflasyon rakamı da eklenecek. Haziran ayı enflasyon rakamının da belli olmasının ardından emeklilere ve memurlara yapılacak 2019 Temmuz zammı da tam olarak netleşmiş olacak.