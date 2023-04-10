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Emekli maaş ve ikramiyeleri bu hafta ödenmeye başlayacak
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10 Nisan 2023 Pazartesi 19:16:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 19:16:00

Emekli maaş ve ikramiyeleri bu hafta ödenmeye başlayacak

Kaynak: TRT

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EYT kapsamında emekli olanlar da dahil milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi bu hafta ödenmeye başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacağını duyurdu. Emekliler aylıklarını 14 Nisan'da almaya başlayacak. Böylece EYT'liler de ilk aylıklarını almış olacaklar.

Buna göre, SGK kapsamında ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olan emeklilere hem aylık hem de bayram ikramiyesi 14 Nisan'da ödenecek. Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise 15 Nisan'da ödeme yapılacak. 24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 16 Nisan'da hesaplarında olacak.

Bağkur kapsamında ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların aylık ve ikramiyeleri 17 Nisan'da ödenecek. Ödeme günü, ayın 27 ve 28'i olanların ise 18 Nisan'da hesaplarına yatırılmış olacak.

Emekli sandığı kapsamında aylık alanların da Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek.
Etiketler : emekli maaşı SGK emekli aylık ödemeleri ramazan bayramı

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