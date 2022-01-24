Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

Memur ve emeklilerin maaş zam farkı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Enflasyon zammının yanı sıra ek zam alan emekli ve memurlar, ilave artışların hesaplara ne zaman yatırılacağını merak ediyordu. Milyonlarca kişinin beklediği maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu.

OCAK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği maaş farkı ödemeleriyle ilgili detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur maaş katsayılarıyla ilgii genelge yayımlandı.

Buna göre, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.