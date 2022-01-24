VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da tüm uçuşlar durduruldu!
İstanbul Valiliği: Mesailer 15.30'da sona erecektir
Savaş gemileri bölgeye gidiyor
İstanbul zirvede
Şair Nurullah Genç: Ancak cahiller Hz. Adem'e cahil diyebilir, diyenin tevbe etmesi gerekir
Bakan Kurum'dan videolu “Elazığ Depremi” mesajı
Dünyada ilk olacak
ABD'nin gizli planı ortaya çıktı
THY duyurdu: 52 sefer iptal edildi
Cumhurbaşkanı alıkonuldu
BES rekora koşacak!
10 yıl sonra ilk kez
Kenan'dan caz konseri
Gazino gecesi
Tiyatro keyfi
Gelen tepkiler motive ediyor
Sahnede olmak müthiş
Zirve konusunu ‘Açmayalım'
Podyumları özlemişim
Biletler tükeniyor, kavgalar oluyor
‘O Ses'te bir ‘Demet' gönderme
Kendi defilesinde modellik yaptı
TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları Başladı!
Fatma Girik hayatını kaybetti
24 Ocak 2022 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 15:30:00

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu

Memur ve emeklilerin maaş zam farkı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Enflasyon zammının yanı sıra ek zam alan emekli ve memurlar, ilave artışların hesaplara ne zaman yatırılacağını merak ediyordu. Milyonlarca kişinin beklediği maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu.

OCAK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği maaş farkı ödemeleriyle ilgili detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur maaş katsayılarıyla ilgii genelge yayımlandı.

Buna göre, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

Etiketler : MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKI
Dilruba ve Efnan makyajına ilgi

Dilruba ve Efnan makyajına ilgi
Polis denetimi gerdi

Polis denetimi gerdi
Eski modeller jüri oldu

Eski modeller jüri oldu
Radikal karar

Radikal karar
Kızım için geldim

Kızım için geldim
Gelin olmuş geliyor!

Gelin olmuş geliyor!
"Espriler oturup yazarken çıkmaz"

"Espriler oturup yazarken çıkmaz"
Romantik gece

Romantik gece
Maskesiz AVM'de

Maskesiz AVM'de

EN ÇOK OKUNAN HABERLER