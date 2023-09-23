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23 Eylül 2023 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 14:15:00

Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e geliyor

Kaynak: TRT Haber

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Emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin yasal düzenlemenin hazırlığı sürüyor. Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenleme kapsamında, en düşük emekli maaşı için de bir adım atılması bekleniyor.

Milyonlarca emeklinin gözü, Meclis'in açılması ile gündeme gelecek maaş artışına ilişkin yasal düzenlemede. Teklif için son hazırlıklar yürütülüyor.

O çalışmanın ana unsurları da netleşmeye başladı. Zam düzenlemesinde öncelikle kök maaşlara yoğunlaşıldı. En düşük emekli maaşının yukarı çekilmesi gündeme gelebilir.

7 bin 500 lira olan mevcut uygulamada en düşük emekli maaşının yukarı çekilip çekilmeyeceği çalışmanın tamamlanmasıyla belli olacak. Bu konudaki çalışmalar, tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısında görüşülecek. Ardından TBMM'deki süreç başlayacak.

YILBAŞINA KADAR MECLİS'TEN GEÇMESİ BEKLENİYOR

Meclis'in açılmasına günler kaldı. Bu süre içinde son şekli verilen çalışmanın, yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Yasal düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine gelmesi, yılbaşından önce de Genel Kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor.

Etiketler : emekli maaş meclis
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