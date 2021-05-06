Emekli ikramiyeleri bugün ödenmeye başladı

Emekliye verilecek 1100 liralık Ramazan Bayramı ikramiyeleri için ödemeler bugün başlıyor. SSK emeklilerinin bayram ikramiyeleri bugün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ise yarın bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bugün itibarıyla emeklilere ödemeler başladı" diye duyurdu.

Yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 liraya yükseltilmiş ve 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayramdan önceki hafta hesaplara yatırılması kararlaştırılmıştı.

KİMLER ALABİLİYOR?

Emekli ikramiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara yani emekli maaşı alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerden vefat etmiş olanların hak sahiplerine verilecek. Emekli ikramiyesi için herhangi bir başvuru gerekmiyor. Bu ödemeler maaş alınan hesaplara otomatik olarak yatırılacak.

BANKALAR ÇALIŞMA SAATLERİNİ UZATACAK

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, bayram öncesi yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilebilmesi için banka şubelerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı aldı.

Karar doğrultusunda banka şubeleri müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecek.