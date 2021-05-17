Bitcoin'i aşağı çeken yeni paylaşım

Elon Musk, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşım sonrası Bitcoin'in 43 bin dolar seviyesine kadar geri çekilmesine neden oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla kripto para piyasalarında hareketliliğe sebep olan milyarder girişimci Elon Musk'ın kripto para piyasasını karıştıran paylaşımları devam ediyor.

Milyarder iş insanı daha önce çevreci nedenlerle Bitcoin'i eleştirirken, son paylaşımında da Tesla'nın elindeki Bitcoin'leri satabileceği yönünde sinyaller verdi.

Musk, Mr. Whale isimli bir twitter adresinden yapılan "Bitcoin yatırımcıları önümüzdeki çeyrekte Tesla'nın elinde tuttuğu Bitcoin'leri sattığını fark ettikleri zaman kendilerini tokatlayacaklar. Elon Musk'a yönelik nefret göz önüne alındığında, onu suçlamazdım..." paylaşımına "Kesinlikle" diye yanıt verdi.