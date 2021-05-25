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25 Mayıs 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 09:00:00

Elon Musk'a kripto eleştirisi: Sen araba üretmeye odaklan

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Kripto para varlıklarında önemli bir yere sahip birimler son haftada yüzde 40'a yakın değer kaybetti. Piyasa liderleri Elon Musk'ın paylaşımlarını tamamen sebep olmasa da önemli bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorlar.

Kripto para birimlerinde yaşanan ani düşüşün sebebi olarak Elon Musk gösteriliyor. Piyasa içerisinde al sat yapan kripto para oyuncuları durumdan rahatsız olduklarını dile getirdiler.

Aksam.com.tr'nin CNN Int'ten aktardığı habere göre, piyasanın önde gelen isimleri Musk için, "O araba üretmeye odaklansın, bu işin kurnazları zaten masada" ifadelerini kullandılar.

Müşterilere ödül olarak dijital jetonlar sunan bir kripto borç verme platformu olan Celsius'un CEO'su ve kurucusu Alex Mashinsky, "Musk'ı körü körüne takip eden insanlar çok para kaybettiler. Temettü ödeyen halka açık şirket.

Mashinsky, "Kripto topluluğunun bu varlıkları ve riski nasıl açıklayacağı konusunda daha sorumlu olması gerekiyor" diye de ekledi.

Etiketler : elon musk kripto para eleştiri
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