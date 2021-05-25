Musk'a kripto eleştirisi: Sen araba üretmeye odaklan

Kripto para birimlerinde yaşanan ani düşüşün sebebi olarak Elon Musk gösteriliyor. Piyasa içerisinde al sat yapan kripto para oyuncuları durumdan rahatsız olduklarını dile getirdiler.



Aksam.com.tr'nin CNN Int'ten aktardığı habere göre, piyasanın önde gelen isimleri Musk için, "O araba üretmeye odaklansın, bu işin kurnazları zaten masada" ifadelerini kullandılar.

Müşterilere ödül olarak dijital jetonlar sunan bir kripto borç verme platformu olan Celsius'un CEO'su ve kurucusu Alex Mashinsky, "Musk'ı körü körüne takip eden insanlar çok para kaybettiler. Temettü ödeyen halka açık şirket.

Mashinsky, "Kripto topluluğunun bu varlıkları ve riski nasıl açıklayacağı konusunda daha sorumlu olması gerekiyor" diye de ekledi.