VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkez Bankası: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu
Brent petrolün varil fiyatı 84,03 dolar
İzmir Buca'da deprem
Başkentte bazı yollar yılbaşı kutlamaları dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak
Biletler sokak hayvanlarına
Borsa güne yükselişle başladı
30 Aralık 2022 Cuma 10:15:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 10:15:00

Elektrikte serbest tüketici limiti 2023 için 1000 kilovatsaat olacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Elektrikte serbest tüketici limiti, 2023'te 1000 kilovatsaat olarak uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2023 yılı için serbest tüketici limiti 1000 kilovatsaat olarak belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Elektrikte serbest tüketici limiti 2022 yılında 1100 kilovatsaat olarak uygulanmıştı.

ELEKTRİKTE GÜN ÖNCESİ VE DENGELEME GÜÇ PİYASALARINDA AZAMİ FİYAT DÜŞÜRÜLDÜ

EPDK tarafından hazırlanan "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kararın yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2023'ten itibaren Kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0", azami 4 bin 200 lira olarak uygulanacak.

EPDK eylülde, gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başına azami fiyatı, 4 bin 800 lira olarak belirlemişti.

Etiketler : epdk elektrik tüketici
Bir yıl sonra yeniden ekranda

Bir yıl sonra yeniden ekranda
Baba acısı ev değiştirtti

Baba acısı ev değiştirtti
Enerjisi kıyafette

Enerjisi kıyafette
‘Centilmen'ce ayrıldılar

‘Centilmen'ce ayrıldılar
Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı

Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı
Yılbaşı pozu

Yılbaşı pozu
Set arasında serum takviyesi

Set arasında serum takviyesi
Sporla kilolar gitti

Sporla kilolar gitti
Devrim Özkan bilinmeyenleri açıkladı

Devrim Özkan bilinmeyenleri açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX