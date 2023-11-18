VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BUDO'da tüm seferler iptal edildi
Mersin Limanı'nda operasyon! 54 kg kokain ele geçirildi
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
"Suç işlenmesini önlemek birinci görevimiz"
Mesajlaşmalar kökten değişiyor
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurmayı sürdürdü
18 Kasım 2023 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 09:30:00

Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, motor gücü 160 kW'ın altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV oranına esas ÖTV matrahında değişikliğe gidildi.

Kararla, yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan söz konusu otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, böylece sadece elektrik motora sahip olup söz konusu matrah eşiğine giren otomobillere daha düşük maliyetle ulaşılabilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeyle konvansiyonel yakıtla çalışan otomobillere olan talebin egzoz gazı salımı bulunmayan otomobillere yönelmesi teşvik edilirken, çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Etiketler : elektrikli otomobil ötv özel tüketim vergisi
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX