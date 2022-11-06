VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Otomotiv ihracatı ekimde 2,65 milyar dolar oldu
Elektrikli otomobil satışları 10 ayda 5 bine dayandı
Dünya şampiyonu Eda Sayak, çocukluk hayalini gerçekleştirip tarih yazdı
Arap Birliği Zirvesi'nde, Filistin öncelik sıralamasındaki eski yerini aldı
Saraybosna'daki tarihi çeşmelerden akan su, şehre "hayat vermeye" devam ediyor
Antalya kıyılarında bulunan 14 gemi batığı su altı arkeologlarını heyecanlandırdı
Başkan Erdoğan'ın çok kartı var
Aracın kilometresini düşürenler yandı! Hapis cezası var
Pakistan'da hükümet, İmran Han'ın konuşmalarına yayın yasağı kararını kaldırdı
Esed rejiminin İdlib'de çadır kampa düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 75'i yaralandı
Türkmenler, yıkılmanın eşiğindeki tarihi Kerkük Kalesi'nin restore edilmesini istiyor
Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı
KPSS Ortaöğretim başladı
Bakan Kurum, TOKİ kura çekimi için müjdeyi verdi
MİT Ayn İsa eyalet sorumlusu Kays Berho Sulayva'yı etkisiz hale getirdi
İş insanı cinayete mi kurban gitti?
Türk İHA'ları modern savaşlarda oyun değiştirici oldu
Pençe-Şimşek operasyonunda yaralanan 2 askerimiz şehit oldu
Provokatör Yunan'a İmamoğlu sahip çıktı
İsveç gerçeği görüyor!
Emekli ve memura da refah payı geliyor
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
EYT bekleyenler dikkat!
Doğru projeyi tercih ediyor
06 Kasım 2022 Pazar 12:58:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 12:58:00

Elektrikli otomobil satışları 10 ayda 5 bine dayandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, Ocak-Ekim 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 148,6 artışla 4 bin 939'a yükseldi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, bu yılın 10 aylık bölümünde 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 azalarak 585 bin 752 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 6 azalarak 446 bin 664, hafif ticari araç satışları da yüzde 0,4 düşüşle 139 bin 88 oldu.

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretiminin tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarındaki düşüşün sürmesi dikkati çekiyor. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Oto gazlı otomobil satışlarında da azalış kaydedildi. Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları ise son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti. Birçok üretici, daha önce duyurusunu yaptığı modellerini piyasaya sürmeye başladı.

Benzinli otomobiller ilk sıradaki yerini koruyor

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın 10 ayında benzinli otomobiller 316 bin 109 adetlik satışla birinci, dizel otomobiller ise 74 bin 677 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 43 bin 897 adet olurken, oto gazlı otomobil satışları 7 bin 42 adet ve elektrikli otomobil satışları da 4 bin 939 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Ekim 2021'de 312 bin 193 benzinli, 97 bin 110 dizel, 40 bin 820 hibrit, 23 bin 202 oto gazlı ve 1.987 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

Dizel satışları azalmaya devam ediyor

Benzinli otomobil satışları, bu yılın 10 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı.

Dizel otomobil satışları yüzde 23,1 ve oto gazlı otomobil satışları da yüzde 69,6 geriledi.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 7,5 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 148,6 artış kaydetti.

Hibrit ve elektriklinin payı yüzde 10,9 oldu

Ocak-Ekim 2021'de yüzde 20,4 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 16,7'ye geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobillerin payı yüzde 65,7'den yüzde 70,8'e yükselirken, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 4,9'dan yüzde 1,6'ya geriledi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,4'ten yüzde 1,1'e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 8,6'dan yüzde 9,8'e çıktı.

Veriler, dünyada da yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. Adet bazında da düşük olmasına karşın satışların büyüme hızı, tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyuyor.

Son dönemlerde birçok önemli marka da elektrikli otomobillerini Türkiye pazarına sunmuş durumda. "Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, ilerleyen dönemlerde, Togg'un Mart 2023'te pazara girmesi ve dünyadaki gelişmelerle birlikte daha da artması bekleniyor.

Etiketler : Otomotiv Distribütörleri Derneği Elektrikli otomobiller Hibrit ve elektrikli
Armut dibine düştü

Armut dibine düştü
Meşhur olduğumda param yoktu

Meşhur olduğumda param yoktu
En iyi 5 sesten biriyim

En iyi 5 sesten biriyim
Komedi dizisiyle ekranlara dönüyor

Komedi dizisiyle ekranlara dönüyor
Güven veren aşk gezide başlamış

Güven veren aşk gezide başlamış
Direnle sahneye çıktım

Direnle sahneye çıktım
Altın Terazi için 9 film yarışacak

Altın Terazi için 9 film yarışacak
15'inci yıla Türkiye turu

15'inci yıla Türkiye turu
Yüzü zarar görecek diye korkmuş

Yüzü zarar görecek diye korkmuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX