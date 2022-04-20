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20 Nisan 2022 Çarşamba 10:46:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 10:46:00

Elektrikli araç şarj donanımları Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı

Kaynak: AA

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Elektrikli araç besleme donanımları, doğru ve güvenilir ölçüm sağlamak amacıyla Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında denetlenecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektrikli araçlara şarj hizmeti sunumunda kullanılan ve aktarılan elektrik enerjisi miktarının ölçümünü yapan elektrikli araç besleme donanımları yasal metroloji çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle ölçüm doğruluğu ve ölçüm güvenirliğini sağlamak amacıyla Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı.

Etiketler : Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete Ölçüler ve Ayar Kanunu
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