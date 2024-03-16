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16 Mart 2024 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 14:30:00

Elektrik piyasasında teminat mektupları elektronik hale getirilecek

Kaynak: AA

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Elektrik piyasası katılımcılarının, mevcut teminat mektuplarını gelecek yıla kadar elektronik teminat mektubuna dönüştürmesi zorunlu hale geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren piyasa katılımcılarının sunması gereken teminat mektupları, elektronik teminat mektubu olarak ibraz edilecek.

Mevcut teminat mektupları 1 Ocak 2025'e kadar elektronik teminat mektubu olarak değiştirilecek. Söz konusu tarihe kadar değiştirilmeyen teminat mektupları ise teminat hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

Piyasa Yönetim Sisteminde (PYS) piyasa katılımcısı adına kayıtlı tüm serbest tüketicilerin kayıtları, teminat seviyesinin saat 11.00 itibarıyla sunması gereken ek teminat tutarını karşılamadığı ilk iş gününden itibaren silinecek. Söz konusu kayıtların silinmesi daha önce toplam teminat hesabının yapıldığı fatura döneminden itibaren geçerli olacak şekilde gerçekleştirilmekteydi.

BİRDEN FAZLA TEMİNAT TÜRÜ İBRAZ EDEN KATILIMCI, TEMİNATLARI KISMEN VEYA TAMAMEN DİĞER KIYMETLERLE DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Değişikliğe göre, teminatların Türk lirası karşılıklarının hesaplanması sürecinde, döviz nakit teminatlar ve döviz elektronik teminat mektupları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hesaplamanın yapılacağı günden bir iş günü önce saat 15.30'da ilan edilen döviz alış kuru göz önüne alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri için TCMB tarafından hesaplamanın yapılacağı gün Resmi Gazete'de yayımlanan gösterge niteliğindeki fiyatlar baz alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Eurobond'lar için de merkezi uzlaştırma kurulu tarafından belirlenen fiyatlar belirleyici olacak.

Piyasa katılımcılarının birden fazla teminat türü ibraz etmesi durumunda, söz konusu teminatlar kısmen veya tamamen teminat olarak kabul edilen diğer kıymetlerle değiştirilebilecek.

Nakit Türk lirası ve Türk lirası cinsinden elektronik teminat mektubu dışında teminat olarak kabul edilen kıymetlere değerleme katsayısı uygulanacak. Söz konusu değerleme katsayısı, benzer piyasalarda uygulanan değerleme katsayıları dikkate alınarak merkezi uzlaştırma kuruluşunun önerisiyle piyasa işletmecisi tarafından belirlenecek.

Teminatlara ihtiyati tedbir konması veya ilgili kıymetin kesin teminat niteliğini ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkması durumunda, söz konusu kıymetler piyasa katılımcısının toplam teminat hesabında dikkate alınmayacak.

Etiketler : enerji piyasası düzenleme kurumu resmi gazete teminat mektupları
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