Elektrik-elektronik sektöründen şubatta 1,3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçı lar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yılın şubat ayında 1 milyar 173 milyon dolar olan elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2023'ün aynı döneminde 1 milyar 310 milyon dolara yükseldi.

Sektörün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, şubatta en fazla ihracat 125,3 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Birleşik Krallık'ı, 117,2 milyon dolarla Almanya ve 81,2 milyon dolarla Rusya takip etti. Rusya'ya yapılan elektrik-elektronik ihracatının şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 145,9 artması dikkati çekti.

Elektrik-elektronik ihracatının arttığı ülkeler arasında, yüzde 307,7 artış ve 33,1 milyon dolarla Ukrayna, yüzde 53,9 artış ve 37,2 milyon dolarla Azerbaycan, yüzde 49 artış ve 38,6 milyon dolarla ABD, yüzde 39,2 artış ve 53,1 milyon dolarla Irak öne çıktı.

ANKARA'NIN ELEKTRİK-ELEKTRONİK İHRACATI YÜZDE 78,8 ARTTI



Sektörün, ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. 2022'nin şubat ayında AB ülkelerine 542,5 milyon dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,9 artışla bölgeye 579,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AB ülkelerini, 195,5 milyon dolarlık ihracatla Bağımsız Devletler Topluluğu takip etti. Bağımsız Devletler Topluluğu'na yapılan elektrik-elektronik ihracatı, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 83,8 arttı.

Şubat ayında Orta Doğu ülkelerine yapılan elektrik-elektronik ihracatı ise yüzde 21,9 artışla 161,4 milyon dolara yükseldi.

Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında ise İstanbul, 617,6 milyon dolarla şubat ayında en fazla dış satım gerçekleştiren il oldu.

Elektrik-elektronik ihracatında İstanbul'u,180 milyon dolarla Manisa, 105,3 milyon dolarla Ankara ve 91,4 milyon dolarla Kocaeli takip etti. Elektrik-elektronik ihracatını artıran iller arasında yüzde 78,8 artışla Ankara ve yüzde 36,5 artışla Kocaeli öne çıktı.