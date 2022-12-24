VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başörtüsü teklifi... "Değişiklik kabul edilirse halk oylamasına gitmeyeceğiz"
Prof. Dr. Ortaylı: Türkiye'yi eski İstanbul kültürünü anlayan nesiller kurtaracak
MEB'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
Bakan Akar'dan Suriye'ye harekat mesajı: Çalışmalar aralıksız sürüyor
Almanya'daki Türk toplumu cenazesi yakılan Abdulkadir Sargın konusunda açıklama bekliyor
İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'in siyasi içerikli iş ilanına tepki
24 Aralık 2022 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 16:00:00

Elektrik-elektronik sektöründen kasımda 1,4 milyar dolarlık ihracat

Kaynak: AA

ABONE OL

Elektrik-elektronik sektörü, kasım ayında 1 milyar 428 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın kasım ayında 1 milyar 267 milyon dolar olan elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2022'nin aynı döneminde yüzde 12,6 artışla 1 milyar 428 milyon dolara ulaştı.

Sektörün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, kasımda en fazla ihracat 144,9 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Sektörün Birleşik Krallık'a ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,1 azaldı.

Birleşik Krallık'ı, yüzde 20,3 artış ve 125,5 milyon dolarla Almanya, yüzde 191,2 artış ve 78,3 milyon dolarla Rusya, yüzde 14,5 artış ve 72,8 milyon dolarla Fransa takip etti.

AB ÜLKELERİNE 541,4 MİLYON DOLARLIK ELEKTRİK-ELEKTRONİK İHRACATI YAPILDI

Elektrik-elektronik sektörünün, ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu.

2021 yılının kasım ayında AB ülkelerine 541,4 milyon dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,5 artışla bölgeye 565,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AB ülkelerini, yüzde 108,8 artış ve 214,1 milyon dolarlık ihracatla Bağımsız Devletler Topluluğu takip etti. Afrika ülkelerine yapılan elektrik-elektronik ihracatı ise kasım ayında yüzde 19,2 artışla 129,6 milyon dolara yükseldi.

Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında İstanbul, 759,6 milyon dolarla kasım ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu.

Elektrik-elektronik ihracatında İstanbul'u, 195,1 milyon dolarla Manisa, 89,1 milyon dolarla Ankara ve 85,1 milyon dolarla Kocaeli takip etti.

Etiketler : türkiye ihracatçılar meclisi elektrik elektronik ihracat
Sevgilisi yazdı Aleyna okudu

Sevgilisi yazdı Aleyna okudu
‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda

‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda
Yalı Çapkını favorim!

Yalı Çapkını favorim!
Tartıştık kavga etmedik

Tartıştık kavga etmedik
11 yıl sonra sandıktan çıktı

11 yıl sonra sandıktan çıktı
Dizinin ‘Çiçek'i bulundu

Dizinin ‘Çiçek'i bulundu
Nafakayı Yargıtay'a taşıdı

Nafakayı Yargıtay'a taşıdı
Melis Sezen'den makyajsız paylaşım

Melis Sezen'den makyajsız paylaşım
Ailesine hediyeler aldı

Ailesine hediyeler aldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX