VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri duyurdu! Turuncu ve gri kategoriye 3 çizik daha
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İngiltere garantör ülke sorumluluğunu yerine getirmiyor
"Şahin" merkez bankalarıyla çalkalanan küresel piyasalar gelecek hafta verilerle yön bulacak
Tenisin efsanesi Federer son maçının ardından kortlara veda etti
İstanbul ile Ankara arasındaki tarihi kervan yolunun izi sürülecek
'Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde TRT'nin 7 filmi yarışacak
Geleneksel motiflere hayat veriyor
KPSS sabah oturumu sona erdi
ASELSAN'ın "elektronik gözü" Güney Afrika helikopteriyle birlikte tanıtıldı
Elektrik-elektronik sektöründen 8 ayda 9,6 milyar dolarlık ihracat
MEB "özel öğrenciler" için özel program hazırladı
Bozcaada ve Marmara Denizi'nin mercanları araştırılıyor
Bakan Akar'dan sert tepki: Yüzme bilmek işlerine çok yarayacak
Miçotakis'ten Türkçe paylaşım: Biz düşman değiliz
İşte TOKİ taksiti gerçeği!
"Böyle bir ortamı Dünya Göçebe Oyunları dışında bulamazsınız"
MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Tinder'dan can dost sürprizi
"EYT'de çözüme geldik!"
Ekimde de konserlere devam
Hadise gitti, Elçin geldi
Yağmur altında stand-up
Eşiyle aynı oyunda
Evlilikleri bir yıl sürdü
24 Eylül 2022 Cumartesi 12:26:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 12:26:00

Elektrik-elektronik sektöründen 8 ayda 9,6 milyar dolarlık ihracat

Kaynak: AA

ABONE OL

Elektrik-elektronik sektörü, bu yılın ocak-ağustos döneminde 9 milyar 620 milyon dolarlık ihracata imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ağustos 2021'de 1 milyar 204 milyon dolarlık ihracat yapan elektrik-elektronik sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,3 artışla 1 milyar 256 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektör, Ocak-Ağustos 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 9 milyar 620 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 623 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 184 milyon dolarla Manisa, 75 milyon dolarla Ankara takip etti.

Elektrik-elektronik sektörünün bu yılın ocak-ağustos döneminde yaptığı 9,6 milyar dolarlık ihracatın 4,8 milyar doları İstanbul'dan, 1,3 milyar doları Manisa'dan ve 544 milyon doları da Denizli'den gerçekleştirildi.

En fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

Sektörde geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 129 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık'ı, 110 milyon dolarla Almanya ve 68 milyon dolarla Fransa izledi. Sektör, ocak-ağustos döneminde ise Birleşik Krallık'a 1 milyar dolar, Almanya'ya 873 milyon dolar ve Fransa'ya 556 milyon dolar ihracat yaptı.

Elektrik-elektronik sektöründe geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 559 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 174 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci ve 149 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu ülke gruplarına 8 ayda yapılan ihracata bakıldığında, AB ülkelerine 4,3 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine 1,3 milyar dolar ve Orta Doğu ülkelerine 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Etiketler : Türkiye İhracatçılar Meclisi AB ülkeleri Elektrik-elektronik
Formunu 'kickboks'la koruyor

Formunu 'kickboks'la koruyor
‘Nasır' tuttu

‘Nasır' tuttu
Anne-babadan sesli destek

Anne-babadan sesli destek
18 günde kriz çıktı

18 günde kriz çıktı
Evliliğimiz güzel gidiyor

Evliliğimiz güzel gidiyor
Harem'de sanatsal gece

Harem'de sanatsal gece
Okçuluk dersleri

Okçuluk dersleri
Çocuk özlemi

Çocuk özlemi
Yıllar sonra kuaförde buluştular

Yıllar sonra kuaförde buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes