Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te

AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

15 maddelik kanun teklifiyle vergiler, vergi cezaları, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi ve gümrük cezaları yeniden yapılandırılacak.

Belediyelerin su ve atık su alacakları da bu kapsama alınacak.

Yapılandırmada koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen para cezaları hariç idari para cezaları da olacak.

30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak.

Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek.

İlk taksit ödemeleri ise, Eylül ayının sonuna kadar yapılacak.

2016-2020 yılları arası için matrah ve vergi artırımı da teklifte yer alıyor.

Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek.