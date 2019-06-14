Ekonomist Mustafa Aşkın açıkladı! ABD’nin yaptırımları Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?

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Ekonomist Mustafa Aşkın, Rusya’dan S-400 alımımız sonrası ABD ile gerilen ilişkileri 24 TV’de Sadi Özdemir’in sunduğu Kahve Molası canlı yayınında değerlendirdi. Haziran sonunda G-20 zirvesinden çıkacak olası bir ABD-Türkiye anlaşmasının doları 4,80’e kadar geriletebileceğini belirten Aşkın, anlaşma olmaması durumunda kurun biraz daha üst seviyede dengeleneceğini söyledi.

ABD EKONOMİSİ DURGUNLUĞA MI GİRECEK?

Dünya ekonomisinde canlılığın azaldığının görüldüğü bir dönem yaşandığını anlatan Aşkın, ABD ekonomisinin durgunluğa girmesinin konuşulduğunu dile getirdi. FED’e bu dönemde faizleri yükseltmeme baskısının arttığını, Trump’ın da bunu istediğini belirten Aşkın, para maliyetleri açısından olumlu bir dönem olmasına rağmen dünya ekonomisinde büyüyememenin olumsuzluğuna dikkat çekti.

“KÖTÜ ŞARTLAR BİLE OLSA GEÇTİĞİMİZ YILIN ŞOKUNU YAŞAMAYIZ”

Türkiye’de dolar seviyesinin ekonomik verilerden koptuğunu belirten Aşkın, ABD-Türkiye’nin gerilen ilişkilerinin ekonomiye etkilerini şöyle değerlendirdi:

“Dövizde geçtiğimiz yıl olsa daha büyük bir dalgalanma yaşayacakken daha küçük bir dalgalanma yaşıyoruz. Bu S-400 meselesinin bir yere bağlanması lazım. Ambargo tehditleri, Suriye’deki olaylar çözülürse olumlu bir döneme girebiliriz. Haziran sonu ABD ile ilişkilerin yolu belirlenecekmiş gibi duruyor. İşler yolunda giderse iyimser bir tahminle 4,80-4,90’lı rakamları görmek mümkün. Türk lirası oraya kadar değerlenebilir. Faizler buna bağlı olarak aşağı gelebilir. Gösterge tahvilinde faizin 17-18’lere gelme ihtimali var. Bunlar çok önemli rakamlar. Enflasyonda zaten bir gerileme meydana gelecek. Diğer taraftan bunları etkin şekilde kullanabilirsek büyümede toparlanma görülebilir. Tersi bir durumda ise piyasa, mevcut rakamların biraz daha üstüne oturabilir. Geçtiğimiz yıl eylül ayında yaşadığımız şok boyutunda bir şey yaşayacağımızı düşünmüyorum.”

BORSA İSTANBUL’DA SENARYOLAR

Borsanın her türlü risk senaryolarından etkileneceğini ifade eden Ekonomist Mustafa Aşkın, Borsa İstanbul’un ABD’den gelen S-400 mektubundan da etkilendiğini söyledi. Teknik olarak 87 ilâ 88.000 seviyelerinin destek seviyeleri olduğunu belirten Aşkın, 94 ilâ 95.000 seviyelerini direnç seviyeleri olarak nitelendirdi. Olumlu senaryoda 98 ilâ 99.000’in görülmesinin de mümkün olduğunu belirten Aşkın, olumsuz senaryoda borsanın 87 ilâ 88.000 seviyesinde tutunamazsa 84.000’e kadar gerileyebileceğini söyledi.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRMEDİ

ABD ile ilişkilerin normalleşmesi halinde Merkez Bankasının erken faiz indiriminde elinin güçleneceğini belirten Aşkın, mutedil seviyede işler devam ederse enflasyonda gerileme ile birlikte kademeli bir faiz gerilemesinin görülebileceğini söyledi. Faizlerin hızlı düşmemesini beklediğini ifade eden Aşkın, yabancı dövizlerinin kaçmaması için yavaş bir gerileme beklediğini söyledi.