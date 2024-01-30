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30 Ocak 2024 Salı 10:27:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 10:27:00

Ekonomik güven endeksi yüzde 3,1 arttı

Kaynak: AA

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Ekonomik güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 3,1 artarak 99,4 oldu.

Ekonomik güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 3,1 artışla 99,4 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks Aralık 2023'te 96,4 iken ocakta yüzde 3,1 yükselerek 99,4 oldu.

Tüketici güven endeksi de ocakta aylık bazda yüzde 3,9 artarak 80,4'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 102,9'a geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4 yükselerek 116,8 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 azalarak 115,6, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 artarak 90,9 değerini aldı.

Etiketler : ekonomi güven endeks
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