VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonda 18 telsiz ve 2 patlatma düzeneği bulundu
BİM'e “Yılın İtibarlı İş Ortağı” ödülü
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Küçük ortaklara teşekkür edip Özdağ'ı es geçti! Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde kuvvetli sağanak bekleniyor
29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:15:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:15:00

Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,4 artarak 103,7 değerini aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Endeks, Eylül 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaşarak, 20 ay sonra yeniden 103,7 seviyesine geldi.

Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,4 artarak 103,7 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda 102,2 iken mayısta yüzde 1,4 yükseldi. Böylelikle endeks Eylül 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaşarak, 20 ay sonra yeniden 103,7 seviyesine geldi.

Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 4 yükselişle 91,1'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, 105,1 ile aynı seviyede kaldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 117,4 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 artışla 116,7, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4,3 yükselişle 92,2 oldu.

Etiketler : tüik ekonomik güven endeksi tüketici
Her hafta 1 şarkı

Her hafta 1 şarkı
Küslük bitti

Küslük bitti
Çiçeği beğenilmedi

Çiçeği beğenilmedi
"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"

"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Hedefi oyunculuk

Hedefi oyunculuk
Disko kralı

Disko kralı
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile
Tan ikiledi

Tan ikiledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX