VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DMM "hükümetin IMF ile anlaştığı" iddiasını yalanladı
İzmir merkezli operasyonda 15 bin litre etil alkol ele geçirildi
Seçim için Ankara ve İstanbul'da basın merkezi kuracak
Bakan Güler, ABD Temsilciler Meclisi heyetiyle F-16 tedarik sürecini görüşecek
Başkan Erdoğan, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti
"Temmuzda emekli maaşları tekrar masada olacak"
28 Mart 2024 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 12:45:00

Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1 artarak 100 oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 1 artarak 100 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta 99 olan endeks martta yüzde 1 artışla 100 oldu.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,02 artarak 79,4'e, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,5 yükselerek 103,5'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 120,4'e ulaştı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 azalarak 113,3'e, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 gerileyerek 88,6'ya düştü.

Ekonomik güven endeksi, Haziran 2023'ten sonra yeniden 100 seviyesini gördü. Endeks, Haziran 2023'te 101,3 değerini almıştı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteriyor.

Etiketler : ekonomik güven endeksi mart türkiye istatistik kurumu
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Başarı yemeği

Başarı yemeği
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX