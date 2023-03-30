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30 Mart 2023 Perşembe 10:05:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 10:05:00

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Kaynak: TRT Haber

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Ekonomik güven endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 98,8 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi şubat ayında 99,1 iken, mart ayında yüzd 0,2 oranında azalarak 98,8 değerini aldı.

Bir önceki aya göre martta tüketici güven endeksi yüzde 2,9 oranında azalarak 80,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,4 oranında azalarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 88,5 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 104,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 116,8 değerini aldı.

Etiketler : ekonomik güven endeksi mart türkiye istatistik kurumu

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