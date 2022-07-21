VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ekonomide kritik hafta: Faiz kararı bugün açıklanıyor
Haftalık vakalar 200 bini geçti
Fenerbahçe Dinamo Kiev ile berabere kaldı
Biden: İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit
Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Güvenlik kaynakları: Irak'taki saldırıyı teröristler düzenledi
IMF, Almanya için ekonomik büyüme tahminini düşürdü
Finansal İstikrar Komitesi, enflasyonla mücadele için bir araya geldi
Mali, BM sözcüsünü sınır dışı ediyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki saldırıya kınama
DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Daha fazla ölümler bekleyebiliriz
Mısır ilk nükleer santralin inşasına başladı
AB ülkeleri, Rusya'dan altın alımını yasaklama kararı aldı
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
ABD'de ikinci el konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde
Denizli'de mermer fabrikasında yangın
MSB paylaştı: Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme böyle itti
2 terörist daha teslim oldu
SAHA İstanbul, yerli firmaları global rekabete hazırlayacak
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 150 binin üzerinde
Başkan Erdoğan'dan F-16 yorumu
Dev enerji projesinde kritik eşik!
Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 32 kişinin tedavisi sürüyor
Kars'ta tarlalar arası raylı yolculuk
21 Temmuz 2022 Perşembe 00:50:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 00:51:00

Ekonomide kritik hafta: Faiz kararı bugün açıklanıyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Merkez bankalarının faiz kararları için gözler bu haftaya çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 7'nci faiz kararını saat 14'te açıklayacak. Küresel tarafta ise Avrupa Merkez Bankası'nın faizi belirleyeceği toplantı var.

Bu hafta ekonomiler kritik faiz kararlarına odaklandı.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Gözler Para Politikası Kurulu'nun yılın 7'nci toplantısında...

Kurul geride kalan 6 ayda faiz oranında değişikliğe gitmedi. Ekonomistler bu toplantıda da politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasını bekliyor.

AVRUPA'NIN FAİZ KARARI DA BUGÜN BELLİ OLACAK

Küresel tarafta ise bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek.

Euro'nun Dolar karşısında değer kaybı sürerken, politika faizinin 25 ya da 50 baz puan artırılması tartışılacak.

FED FAİZ KARARINI 27 TEMMUZ'DA AÇIKLAYACAK

ABD Merkez Bankası FED ise, 27 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak.

41 yılın en yüksek enflasyon rakamının ardından alınacak faiz kararını piyasalar yakından takip ediyor.

Beklenti Fed'in enflasyonu dizginlemek için faizi 75 ya da 100 puan artıracağı yönünde.

Etiketler : kritik faiz kararı FED faiz kararı abd merkez bankası
Sezona hamakta hazırlık

Sezona hamakta hazırlık
Sahne toplantısı

Sahne toplantısı
3 yıl sonra Harbiye'de

3 yıl sonra Harbiye'de
Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız

Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız
Kıpır kıpır bir şarkı

Kıpır kıpır bir şarkı
Nagihan'ı altına boğdu

Nagihan'ı altına boğdu
Yeni kuşak oyuncu biliyor

Yeni kuşak oyuncu biliyor
Demet'ten yeni bir şarkı

Demet'ten yeni bir şarkı
Dava henüz bitmedi

Dava henüz bitmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX