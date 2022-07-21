Ekonomide kritik hafta: Faiz kararı bugün açıklanıyor
Kaynak: TRT Haber
Merkez bankalarının faiz kararları için gözler bu haftaya çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 7'nci faiz kararını saat 14'te açıklayacak. Küresel tarafta ise Avrupa Merkez Bankası'nın faizi belirleyeceği toplantı var.
Bu hafta ekonomiler kritik faiz kararlarına odaklandı.
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Gözler Para Politikası Kurulu'nun yılın 7'nci toplantısında...
Kurul geride kalan 6 ayda faiz oranında değişikliğe gitmedi. Ekonomistler bu toplantıda da politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasını bekliyor.
AVRUPA'NIN FAİZ KARARI DA BUGÜN BELLİ OLACAK
Küresel tarafta ise bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek.
Euro'nun Dolar karşısında değer kaybı sürerken, politika faizinin 25 ya da 50 baz puan artırılması tartışılacak.
FED FAİZ KARARINI 27 TEMMUZ'DA AÇIKLAYACAK
ABD Merkez Bankası FED ise, 27 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak.
41 yılın en yüksek enflasyon rakamının ardından alınacak faiz kararını piyasalar yakından takip ediyor.
Beklenti Fed'in enflasyonu dizginlemek için faizi 75 ya da 100 puan artıracağı yönünde.
- Ekonomide kritik hafta: Faiz kararı bugün açıklanıyor
- Finansal İstikrar Komitesi, enflasyonla mücadele için bir araya geldi
- ABD'de ikinci el konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde
- SAHA İstanbul, yerli firmaları global rekabete hazırlayacak
- Abdülhamid Han Akdeniz'e çıkıyor!
- "Anadolu kaplanları" büyümede rekor kırdı